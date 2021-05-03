27-річна блогерка Емілі Льюїс стала надзвичайно популярною у тіктоці наприкінці квітня. Відео, в якому дівчина зробила неочікуване зізнання, вже набрало майже 2 мільйони переглядів. Вона пояснила, в чому причина – підписники були здивовані такою історією.

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За словами Емілі, вона ніколи не планувала бути самотньою. Але все склалося само собою: блогерка жила у невеликому місті у порядній сім’ї. Тому вона не шукала когось тільки для того, щоб здобути досвід в стосунках.

Як виглядає Емілі / Скриншот тікток msemilyrose11

За все своє життя Емілі сходила на кілька прогулянок із хлопцями, які закінчилися просто нічим. Надалі вона так і не знайшла чоловіка, з яким хотіла б зустрічатися. Але був один виняток: дівчині сподобався працівник одного з готелів на мексиканському курорті, хоч там не дійшло ні до чого.

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Емілі вирішила поділитися своєю історією після аналогічного зізнання, яке вона побачила у тіктоці. Підписники одразу підтримали дівчину і поділилися власними секретами. Виявляється, що такі історії – не рідкість. Тому не варто себе принижувати, якщо ви поки що не знайшли свого партнера!

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Це так приємно чути! Мені 30 років, і в мене не було фізичної близькості і серйозних (чи навіть випадкових) стосунків. (Heather Klatt)

В мене те ж саме. Мені 29 років, і я щойно зустріла свого першого офіційного партнера. Моя мама і сестра все життя змушували почувати себе дивно. (kyukyuwaii)

Моїй бабусі 70 років, і вона ніколи не була з чоловіком. Хотіла б я хоча б трішки бути на неї схожою. Вона дуже сильна особистість. Ніколи не соромся того, що в тебе не було стосунків. (Tatiana)