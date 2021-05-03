27-летняя блогерша Эмили Льюис стала чрезвычайно популярной в тиктоке в конце апреля. Видео, в котором девушка сделала неожиданное признание, уже набрало почти 2 миллиона просмотров. Она объяснила, в чем причина – подписчики были удивлены такой историей.

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По словам Эмили, она никогда не планировала быть одинокой. Но все сложилось само собой: блогерша жила в небольшом городе в порядочной семье. Поэтому она не искала кого-то только для того, чтобы получить опыт в отношениях.

Как выглядит Эмили / Скриншот тикток msemilyrose11

За всю свою жизнь Эмили сходила на несколько прогулок с мужчинами, которые закончились просто нечем. В дальнейшем она так и не нашла человека, с которым хотела бы встречаться. Но было одно исключение: девушке понравился работник одного из отелей на мексиканском курорте, хотя там ничего не было.

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Эмили решила поделиться своей историей после аналогичного признания, которое она увидела в тиктоке. Подписчики поддержали девушку и поделились собственными секретами. Оказывается, что такие истории – не редкость. Поэтому не стоит себя унижать, если вы пока не нашли своего партнера!

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Это так приятно слышать! Мне 30 лет, и у меня не было физической близости и серьезных (или даже случайных) отношений. (Heather Klatt)

У меня то же самое. Мне 29 лет, и я только встретила своего первого официального партнера. Моя мама и сестра всю жизнь заставляли чувствовать себя странно. (Kyukyuwaii)

Моей бабушке 70 лет, и она никогда не была с мужчиной. Хотела бы я хотя бы немного быть похожей на нее . Она очень сильная личность. Никогда не стыдись того, что у тебя не было отношений. (Tatiana)