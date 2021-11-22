Дівчину балують подарунками за тисячі доларів, та вона незадоволена: нестандартна історія

Дівчину Джоді Голді прихильник щодня засипає дорогими подарунками. Він не шкодує грошей для коханої, проте вона все одно залишається незадоволеною.

Джоді хизується такими жестами чоловіка у тіктоці та оцінює подарунки від 1 до 10. Можна легко зрозуміти, що догодити красуні важко.

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Дівчина незадоволена розкішними подарунками

Шотландку Джоді Голді чоловік щодня засипає розкішними дарунками. Вона має нелегку вдачу та дорогий смак. Дівчина легко відмовляється від нових речей, вартістю тисячі доларів, які їй не до вподоби. Свою примхливість вона демонструє у відео, оцінюючи дорогі подарунки.

Новому iPhone 13, вартістю 1000 доларів, вона поставила 9 з 10. Вона була незадоволена доставкою, яка запізнилася на 3 дні. Опісля чоловік вирішив потішити свою кохану новою парою кросівок Balenciaga. Проте подарунок взагалі розчарував Джоді Голді, і вона захотіла їх повернути. Вартість такого подарунку також сягала тисячі доларів.



Дівчина не оцінила нову пару кросівок / Фото Pinterest

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Не сподобалась дівчині і сумка люксового бренду Louis Vuitton, яка коштувала 2600 доларів. А саме, Джоді не оцінила її колір, тому поставила 7/10. Врятували ситуацію букет квітів та кілька тисяч у конверті, які вона оцінила відповідно 8/10, за гарні кольори, і 10/10 за улюблені банкноти.



Дівчина знецінює подарунки прихильника / Скриншот з відео

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У коментарях користувачі розділились на два табори: одні осуджували дівчину, а інші заздрили такому прихильнику. Ось кілька прикладів: