Джоди кичится такими жестами мужчины в тектоке и оценивает подарки от 1 до 10. Можно легко понять, что угодить красавице трудно.

Узнайте Визитная карточка: SHABO Limited Edition Саперави-Каберне Фран

Девушка недовольна роскошными подарками

Шотландку Джоди Голди мужчина каждый день засыпает роскошными подарками. Она имеет нелегкий характер и дорогой вкус. Девушка легко отказывается от новых вещей, стоимостью тысячи долларов, которые ей не нравятся. Свою капризность она демонстрирует в видео, оценивая дорогие подарки.

Новому iPhone 13, стоимостью 1000 долларов, она поставила 9 из 10. Она была недовольна доставкой, которая опоздала на 3 дня. Затем мужчина решил порадовать свою любимую новой парой кроссовок Balenciaga. Однако подарок вообще разочаровал Джоди Голди, и она захотела вернуть их. Стоимость такого подарка также достигала тысячи долларов.



Девушка не оценила новую пару кроссовок / Фото Pinterest

Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, искрящееся в бокале, – и невероятное праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO

Не понравилась девушке и сумка люксового бренда Louis Vuitton, стоившая 2600 долларов. А именно, Джоди не оценила ее цвет, потому поставила 7/10. Спасли ситуацию букет цветов и несколько тысяч в конверте, которые она оценила соответственно 8/10, за хорошие цвета, и 10/10 за любимые банкноты .



Девушка обесценивает подарки поклонника / Скриншот с видео

Интересно знать Мужчина так и не получил рождественского подарка: его оставили под дверью

В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни осуждали девушку, а другие завидовали такому поклоннику . Вот несколько примеров: