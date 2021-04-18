До – після: 10+ крутих ідей, як "замалювати" старе татуювання
Люди часто не наважуються на татуювання, адже вважають, що воно може набриднути за кілька років. Герої нашої добірки зіткнулися із такою проблемою, але дуже оригінально її вирішили!
Джерело:Reddit
Інколи єдине, що можна зробити із жахливим татуюванням – просто "набити" на його місці новий малюнок. Ось добірка цікавих фотографій, де майстри перетворили досить дивні і неоднозначні тату у справжні шедеври.
Цікаво Нехай усі зачекають: 5 книг для неквапливого і затишного читання
Був котик – стала троянда
Фото harusisun
Дуже гарно!
Фото ap.tattoostudio
Важко зрозуміти, що це за тату зліва
Фото dieizonvonfreedom
Ого!
Фото danilomatsubara
Краще, ніж черепи
Фото saralewistattoo
Котик – це завжди прекрасне рішення
Фото studiobysol
Значно цікавіше!
Фото tattoosbyalisha
Це тату точно треба було "перемальовувати"
Фото Kami_No_Tanjou
Вау!
Фото studiowtattoo
Як вам така зміна?
Фото blaquebird
Неймовірно!
Фото vitalinagorr
Майстер справді постарався!
Фото andrevero_tattooer
Цікаво 10+ смішних витівок, за які ми так любимо дітей: кумедні фото
Як гарно!
Фото marta_dinah
Поділитися новиною