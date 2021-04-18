До – после: 10+ крутых идей, как "зарисовать" старые татуировки
Люди часто не решаются на татуировку, ведь считают, что она может надоесть за несколько лет. Герои нашей подборки столкнулись с такой проблемой, но очень оригинально ее решили!
Источник:Reddit
Иногда единственное, что можно сделать с ужасной татуировкой – просто "набить" на ее месте новый рисунок. Вот подборка интересных фотографий, где мастера превратили довольно странные и неоднозначные тату в настоящие шедевры.
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Был котик – стала роза
Фото harusisun
Очень красиво!
Фото ap.tattoostudio
Трудно понять, что это за татуировка слева
Фото dieizonvonfreedom
Ого!
Фото danilomatsubara
Лучше, чем черепа
Фото saralewistattoo
Котик – это всегда прекрасное решение
Фото studiobysol
Гораздо интереснее!
Фото tattoosbyalisha
Это тату точно надо было "перерисовывать"
Фото Kami_No_Tanjou
Вау!
Фото studiowtattoo
Как вам такое изменение?
Фото blaquebird
Невероятно!
Фото vitalinagorr
Мастер действительно постарался!
Фото andrevero_tattooer
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Как красиво!
Фото marta_dinah
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