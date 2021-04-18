До – після: 10+ крутих ідей, як "замалювати" старе татуювання

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Джерело:

Reddit

Люди часто не наважуються на татуювання, адже вважають, що воно може набриднути за кілька років. Герої нашої добірки зіткнулися із такою проблемою, але дуже оригінально її вирішили!

Інколи єдине, що можна зробити із жахливим татуюванням – просто "набити" на його місці новий малюнок. Ось добірка цікавих фотографій, де майстри перетворили досить дивні і неоднозначні тату у справжні шедеври.

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Був котик – стала троянда

Фото harusisun

Дуже гарно!

Фото ap.tattoostudio

Важко зрозуміти, що це за тату зліва

Фото dieizonvonfreedom

Ого!

Фото danilomatsubara

Краще, ніж черепи

Фото saralewistattoo

Котик – це завжди прекрасне рішення

Фото studiobysol

Значно цікавіше!

Фото tattoosbyalisha

Це тату точно треба було "перемальовувати"

Фото Kami_No_Tanjou

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Вау!

Фото studiowtattoo

Як вам така зміна?

Фото blaquebird

Неймовірно!

Фото vitalinagorr

Майстер справді постарався!

Фото andrevero_tattooer

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Як гарно!

Фото marta_dinah