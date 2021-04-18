До – після: 10+ крутих ідей, як "замалювати" старе татуювання

Джерело:Reddit
Люди часто не наважуються на татуювання, адже вважають, що воно може набриднути за кілька років. Герої нашої добірки зіткнулися із такою проблемою, але дуже оригінально її вирішили!
Інколи єдине, що можна зробити із жахливим татуюванням – просто "набити" на його місці новий малюнок. Ось добірка цікавих фотографій, де майстри перетворили досить дивні і неоднозначні тату у справжні шедеври.
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Фото harusisun
Фото ap.tattoostudio
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Фото danilomatsubara
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Фото studiobysol
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