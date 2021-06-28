До і після: художники показують, як зі звичайних скетчів виходять шедеври
Джерело:Twitter
У новому челенджі на Twitter художники показують, як виглядали їх найкращі малюнки на самому початку, на етапі скетчів, і що в результаті у них вийшло. Різниця просто вражає, адже навряд чи ви могли подумати, що з цього незрозуміло малюнка вийде справжній витвір мистецтва.
Художники, що беруть участь у цьому челенджі, показують усю свою майстерність, яку ми, глядачі, можемо оцінити. Деякі із цих малюнків на початку виглядають як хаос: безладні лінії, плями, брудні кольори, нічого не зрозуміло. Проте коли художник показує фінальну роботу, все стає на свої місця, і малюнки виглядають просто приголомшливо.
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Немов справжнє фото
Фото toratoraji
На скетчі зовсім не зрозумілий сюжет
Фото algenpfleger
Просто магія
Фото c_o_l_a
А на скетчі лише кольорові плями
Фото huangdanlan
Дивовижний портрет
Фото chigusagogo
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Яка епічна картина
Фото exphrasis
Придбали б книгу з такими ілюстраціями?
Фото kuri_huang
Майстерний малюнок
Фото blondkkyu
Яка мила відьмочка
Фото ayaka_s
Як з цього скетчу вийшло такий малюнок?
Фото tintanega
Красива гра світла
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Ну дуже яскрава ілюстрація
Фото Criisalys
На скетчі всього кілька ліній
Фото DreamsforHani
На скетчі просто безлад – а в фіналі дивовижна деталізація
Фото gozz_sss
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На фінальному малюнку трохи змінилось положення чоловіка
Фото juaneferreyra