До і після: художники показують, як зі звичайних скетчів виходять шедеври

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У новому челенджі на Twitter художники показують, як виглядали їх найкращі малюнки на самому початку, на етапі скетчів, і що в результаті у них вийшло. Різниця просто вражає, адже навряд чи ви могли подумати, що з цього незрозуміло малюнка вийде справжній витвір мистецтва.