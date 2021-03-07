Спорт та правильне харчування можуть творити справжні дива. Героїні нашої добірки серйозно попрацювали над собою і стали виглядати просто розкішно. Однак їхня вага взагалі не змінилася.

У це важко повірити, але дівчата мають однакову вагу на обох фотографіях. Тут немає жодних таємниць чи магії: героїні "спалили" зайвий жир та наростили більше м’язів – ось весь секрет.

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Перед вами – 15 прикладів такої цікавої трансформації. Надихайтеся та змінюйте себе разом із Life 24!

Усі фото – Reddit.

"На лівій фотографії – 63 кілограми. Зараз – 63 кілограми. Колись я забагато їла, мало пила води та погано піклувалася про себе"

Жінка стала значно стрункішою. А вага залишилася тою самою – лише 56 кілограм

"Між цими фотографіями – 7 довгих років. Але я важу однаково. Хіба це не шалено? Моє тіло виглядає зовсім по-іншому, але на вазі все без змін"

63 кілограми, але зовсім інша фігура

Зліва – 53 кілограми (2014 рік), справа – 54 кілограми (2021 рік)

На обох фотографіях дівчина важить 65 кілограм

"Ви повірили б, якби я сказала, що в мене однакова вага на обох фото. Співвідношення жиру та м’язів – це головне"

Дівчина дуже схудла, але і там, і там важить 63 кілограми

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Ще один приклад такого перевтілення

"Дивовижно, але моя вага приблизно однакова на двох фотографіях. Орієнтуйтеся на сантиметри, а не на кілограми"

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Ого! 62 кілограми і 62 кілограми!

52 кілограми. Жінка дотримувалася здорового харчування та працювала у залі

"Карл, між цими двома зображеннями всього 500 грам!"

"Інколи цифри на вазі – це всього лиш цифри"

І справа, і зліва – 54 кілограми!