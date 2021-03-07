До – после: женщины, которые невероятно похудели, но не потеряли ни килограмма
Спорт и правильное питание могут творить настоящие чудеса. Героини нашей подборки серьезно поработали над собой и стали выглядеть просто роскошно. Однако их вес вообще не изменился.
Источник:Bored Panda
В это трудно поверить, но девушки имеют одинаковый вес на обеих фотографиях. Здесь нет никаких тайн или магии: героини "сожгли" лишний жир и нарастили больше мышц – вот весь секрет.
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Перед вами – 15 примеров такой интересной трансформации. Вдохновляйтесь и меняйте себя вместе с Life 24!
Все фото – Reddit.
"На левой фотографии – 63 килограмма. Сейчас – 63 килограмма. Когда-то я много ела, мало пила воды и плохо заботилась о себе"
Тело женщины стало значительно стройнее. А вес остался тем же – лишь 56 килограмм
"Между этими фотографиями – 7 долгих лет. Но я вешу одинаково. Разве это не безумно? Мое тело выглядит совсем по-другому, но вес не изменился"
63 килограмма, но совсем другая фигура
Слева – 53 килограмма (2014), справа – 54 килограмма (2021)
На обоих фотографиях девушка весит 65 килограмм
"Вы поверили бы, если бы я сказала, что у меня одинаковый вес на обоих фото. Соотношение жира и мышц – это главное"
Девушка очень похудела, но и там, и там весит 63 килограмма
Еще один пример такого перевоплощения
"Удивительно, но мой вес примерно одинаков на двух фотографиях. Ориентируйтесь на сантиметры, а не на килограммы"
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Ого! 62 килограмма и 62 килограмма!
52 килограмма. Женщина придерживалась здорового питания и работала в зале
"Карл, между этими двумя изображениями всего 500 грамм!"
"Иногда цифры на весах – это всего лишь цифры"
И справа, и слева – 54 килограмма!
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