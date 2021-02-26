Джеймс Голлідей: австралійський маестро, який став легендою світу вина

Поринаючи в тонкощі світу вина, неможливо не згадати про Джеймса Голлідея – юриста, бізнесмена, письменника, який присвятив своє життя винарству.

Сьогодні ми розкажемо про живу легенду світового винарства – Джеймса Голлідея.

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Із чого все почалося

Цікаво, але спершу було не вино. Юний Джеймс Голлідей вивчав правознавство в Сіднейському університеті. І досяг таких успіхів на ниві юриспруденції, що став партнером Clayton Utz – компанії, що входить до шістки найвпливовіших юридичних фірм світу.

До вина лишався довгий шлях. Голлідей служив феміді понад 20 років. Проте врешті-решт, як справжній романтик, проміняв підкорення правового олімпу на не менш шляхетну справу — винарство. І не прогадав.

У житті Голлідея було дві прекрасні винарні. Перша – Brockenwood у долині Гантер, де було висаджено виноград Каберне Совіньйон та Шираз. Друга – Coldstream Hills , де вирощували Пино Нуар, Шардоне та Каберне Совіньйон. Обидві винарні бізнесмен згодом успішно продав. Ба більше, вони досі тішать гурманів найвитонченішими винами.

Обидві винарні, засновані Джеймсом Голлідеєм, досі успішно працюють / Фото Getty Images

Писати про вино – ще одна любов Джеймса Голлідея

Джеймс Голлідей став не лише вправним винарем, а й поважним винним суддею, очолював журі на багатьох авторитетних змаганнях, зокрема на Міжнародному конкурсі виноробів у Сіднеї та Національній виставці в Канберрі. Окрім того, судив винні змагання у Великій Британії, США, Бельгії, Новій Зеландії й навіть у ПАР.

Але світову славу Голлідей здобув не стільки оцінюючи вина, скільки розповідаючи про них. Із 1980-х років він видав понад 70 книжок та статей, за які отримав силу-силенну нагород та відзнак.

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Одне з найвідоміших творінь Голлідея – "Оксфордський компаньйон вина", написаний у співавторстві з Г’ю Джонсоном, Майклом Бродбентом, Річардом Смартом та Паскалем Ріберо-Гайоном за редакцією Дженсіс Робінсон. Це – енциклопедична праця про найвизначніші екземпляри та персоналії світу вина. Її відзначили преміями Andre Simon Memorial Fund та Glenfiddich Food and Drink Awards і досі вважають "однією з найкорисніших книжок про вино" та "найважливішим довідником для кожного любителя вина".

Джеймс Голлідей і вино – це просто шалена любов / Фото Getty Images

Визнання та відзнаки Джеймса Голлідея

За своє життя Джеймс Голлідей отримав безліч нагород. Серед них найважливіші:

премія Чарльза Гайдсіка за видатні досягнення у винарській журналістиці (1993);

премія Моріса О’Ші за значний внесок до австралійського винарства (1995);

Орден Австралії за заслуги перед винною промисловістю. Його Голлідей отримав як винороб, суддя виставок, автор-популяризатор австралійських вин на міжнародному рівні, а також за роботу на високих посадах у кількох винних організаціях.

Що робить Джеймс Голлідей сьогодні

Сьогодні маестро просто отримує задоволення від життя. Торік він вирішив продати 250 пляшок Domaine de la Romanée-Conti зі своєї колекції. Ці рідкісні вина оцінювалися у більш ніж у 1 мільйон австралійських доларів! Справжньою родзинкою серед них було вино Domaine de la Romanée-Conti La Tâche 1999 року вартістю 10 тис. австралійських доларів за пляшку.

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Родзинка аукціону Джеймса Голлідея / Фото wine-searcher

"Напередодні 82-річчя я вирішив продати частину вин зі своєї колекції. Сподіваюся, це дасть змогу багатьом шанувальникам вина в усьому світі започаткувати або доповнити власну винну колекцію", – пояснив Голлідей.

Утім, спочивати на лаврах авторитетний винар не збирається. Адже світ вина не має меж — його можна досліджувати вічно!