Прекрасний старт винного літа: фестивалі вина в Україні

Літо – час радості, безтурботних веселощів, фестивалів, концертів та інших подій просто неба, і, звичайно ж, – час чудового вина! Винна культура в Україні набирає обертів, і на початку літнього сезону нас чекають цілих три фестивалі вина – в Одесі, в Києві та у Львові.
Виноробна компанія SHABO буде представлена на всіх трьох івентах. Вино – потужна сила, яка об'єднує людей в різних куточках країни. Поїхали!
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Odessa Wine Week
Де: Одеса
Коли: 18-23 травня 2021 року
Фото Odessa Wine Week
Подія такого масштабу вперше відбудеться в Одесі, і компанія SHABO рада бути його генеральним партнером. В рамках Odessa Wine Week відбудуться заходи як для професіоналів, що працюють у винній сфері, так і для любителів вина й гастрономії.
Для профі – міжнародний симпозіум 2021 Oenoviti International Network, конференція, присвячена актуальній темі виноробства і виноградарства в умовах мінливого клімату, Wine Future Forum, презентація ідеального келиха від Riedel для особливого вина з відомого українського сорту винограду Одеський Чорний, а також – кругові дегустації.
Крім того, в рамках Odessa Wine Week відбудеться Всеукраїнський дегустаційний конкурс Odessa Wine & Spirit Awards, в рамках якого сертифіковані винні експерти оцінюватимуть українські вина за міжнародною системою OIV (International Organisation of Vine and Wine).
Фото Pexels
Поціновувачі вин також не нудьгуватимуть. Давненько нікуди не літали? В рамках Odessa Wine Week у вас є чудова нагода не просто політати, а продегустувати кращі українські вина! Тут будуть представлені топ-5 українських вин – переможців Всеукраїнського дегустаційного конкурсу "Odessa Wine & Spirit Awards" і страв одеської кухні. Виліт 22 травня з аеропорту Одеса, тривалість польоту 2 години – з 12.00 до 14.00
Фото Odessa Wine Week
Ну і найвеселіша подія одеського "тижня вина" – еногастрономічний фестиваль "Таки да, вкусно". Два дні яскравих розваг для всієї родини, живої музики, вин і гастрономії Одеського регіону. Таки так, буде смачно!
Фото "Таки да, вкусно"
22 і 23 травня, 11:00 - 20:00.
Локація: Одеса, Premier Hotel Odesa і Одеська кіностудія.
Детальніше про події Odessa Wine Week читайте на сайті і в події Facebook.Досліджуйте нові горизонти винного світу разом з найкращими зразками українського виноробства. Обирайте вино за вашим смаком в інтернет-магазині SHABO
15-й Kyiv Food and Wine Festival
Де: Київ, галерея LAVRA
Коли: 5-6 червня 2021 року
Фото Kyiv Food and Wine
Kyiv Food and Wine – найбільший винно-гастрономічний фестиваль України, який проводиться вже понад 6 років. Це перший фестиваль вина в Україні, який представляє принципово нове українське виноробство, популяризує найкращі українські вина і формує винну культуру країни.
Що чекає гостей 15-го Kyiv Food and Wine Festival?
Винний маркет:
- великі й малі винороби з усіх куточків України та з інших країн;
- дегустації унікальних вин, багато з яких не знайти в супермаркетах, ресторанах і винних барах;
- можливість поспілкуватися з виноробами й навіть домовитися про відвідування їх виноробень – час літніх подорожей тільки починається!
Фото Арсен Федосенко
Фото Арсен Федосенко
Фудмаркет і фудкорт:
- великий маркет сирів, м'яса, соусів та інших продуктів від крафтових українських виробників;
- різноманітний фудкорт (будуть навіть свіжі устриці);
- все це дуже смачно та ідеально поєднується з вином!
Фото Kyiv Food and Wine Festival
А також:
- безкоштовні лекції та дегустації в "Школі вина": організатори запрошують відомих сомельє, винних експертів, винних амбасадорів та інших харизматичних людей зі світу вина, яким є що розповісти;
- конкурси, розваги, фотозони, відмінна музика та неповторна святкова атмосфера, за якою ми всі так сумували.
Фото Арсен Федосенко
Фото Арсен Федосенко
5 і 6 червня, 11:00 - 22:00.
Локація: Київ, галерея LAVRA.
Більше інформації – на сторінці Kyiv Food and Wine Festival і в події 15-го Kyiv Food and Wine Festival в Facebook.
Ukrainian Wines Festival
Де: Львів, палац Потоцьких
Коли: 11-13 червня 2021 року
Фото Ukrainian Wines Festival
Назва фестивалю говорить сама за себе: тут також будуть представлені кращі українські вина. У їх числі, звичайно ж, компанія SHABO.
Фото SHABO
Ukrainian Wines Festival буде відбуватися вперше. Своєю місією організатори фестивалю бачать поширення і розвиток культури споживання якісного українського вина.
Що чекає гостей Ukrainian Wines Festival:
для професіоналів – Форум експертів виноробства й дегустаційний конкурс "Краще українське вино";
для любителів – винний маркет з якісними українськими винами та фудмаркет, на якому продаватимуть продукти від крафтових фермерських господарств.
А також – чарівна атмосфера літнього Львова, яка п'янить не менше, ніж незрівнянні українські вина!
Цікаво: Вечеря з вином: SHABO Reserve Cabernet і смаки Італії
11, 12 і 13 червня.
Локація: Львів, палац Потоцьких.
Більше інформації – на сторінці Ukrainian Wines Festival в Facebook.
Ну що, друзі – обирайте! Сонячна Одеса, діловий та богемний Київ або загадковий Львів? Хоча, навіщо обирати щось одне, якщо можна відвідати й всі три фестивалі, отримавши задоволення від фестивальної атмосфери та познайомитися з прекрасним українським вином!