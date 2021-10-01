Гостей весілля попросили доплатити за торт: їм допомогли камери відеоспостереження

Весілля – це завжди багато витрат, і нареченим не хочеться переплачувати зайве. Проте молоді з цієї історії, здається, дійшли до крайнощів, намагаючись на всьому зекономити навіть після того, як святкування вже відбулось.

Користувач Reddit поділився з іншими обурливою весільною історією, яка сталась з ним нещодавно. Після того, як він побував гостем на весіллі одного свого знайомого, він отримав від наречених лист. Проте там не було подяк за чудове свято.

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Молодята надіслали хлопцю уривок з відео та текстове повідомлення. Виявилось, що це запис з камер спостереження, які наречені переглянули. Чоловік спочатку розгубився і не зрозумів, для чого вони йому це надіслали.

Виявляється, вони зробили відкриття, яким захотіли негайно поділитись: "Слухай, ми передивились камери відеоспостереження і помітили, що ти тримаєш два шматочки весільного торта".

Повідомлення, яке надіслали гостю наречені після весілля / Фото Reddit Unlucky_Low_6254

Це ще не все – молодята захотіли компенсації за такий апетит свого гостя: "Ми казали, що кожен гість повинен заплатити за шматок торта, але ти заплатив лише за один. Чи можеш ти, будь ласка, надіслати 3,66 фунта стерлінгів (4,95 долара) якнайшвидше", – йдеться далі у повідомленні.

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Більшість могло б подумати, що це дурнуватий жарт, а наречені мають трохи дивне почуття гумору. Проте чоловік підтвердив, що вони цілком серйозно вимагали від нього віддати гроші за торт.

Наречені попросили гостя віддати гроші за зайвий шматок торта / Фото Pexels

Поведінка молодят по-справжньому здивувала інших користувачів Reddit. Пост з цією історією набрав понад 8,6 тисяч вподобань, а під ним накопичилось майже 800 коментарів! Більшість коментаторів з таким проханням після весілля ніколи не стикались і погодились з чоловіком, що це просто смішно та дріб'язково:

"Скажіть їм, що ви подали на них до суду з розгляду дрібних справ"

"Я б відповів, що розглядаю свій подарунок на весілля як оплату, тому ви винні мені різницю...будь ласка, негайно відправте свій платіж"

"Вимагати оплати за торт – це одне. Але надсилати уривок з камер – це просто зовсім інший рівень божевілля!

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Багато користувачів також щиро дивувались, чому наречені взагалі витрачають свій час не перегляд камер відеоспостереження під час медового місяця, коли мали б відпочивати та радіти одне одному. Всі взялись активно жартувати на цю тему: