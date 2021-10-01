Пользователь Reddit поделился с другими возмутительной свадебной историей, которая произошла с ним недавно. После того как он побывал гостем на свадьбе одного своего знакомого, он получил от молодожён письмо. Однако там не было благодарностей за замечательный праздник.

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Молодожёны прислали парню отрывок из видео и текстовое сообщение. Оказалось, что это запись с камер наблюдения, которую они пересмотрели. Мужчина сначала растерялся и не понял, для чего они ему это прислали.

Оказывается, они сделали открытие, которым захотели немедленно поделиться: "Слушай, мы пересмотрели камеры видеонаблюдения и заметили, что ты держишь два кусочка свадебного торта".

Сообщение, которое прислали гостю молодые после свадьбы / Фото Reddit Unlucky_Low_6254

Это еще не все – молодожёны захотели компенсации за такой аппетит своего гостя: "Мы говорили, что каждый гость должен заплатить за кусок торта, но ты заплатил только за один. Можешь, пожалуйста, прислать 3,66 фунта стерлингов (4, 95 доллара) побыстрее", – говорится далее в сообщении.

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Большинство могло бы подумать, что это глупый шутка, а у пары несколько странное чувство юмора. Однако мужчина подтвердил, что они вполне серьезно требовали от него отдать деньги за торт.

Молодожёны попросили гостя отдать деньги за лишний кусок торта / Фото Pexels

Поведение молодых по-настоящему удивило других пользователей Reddit. Пост с этой историей набрал более 8,6 тысяч лайков , а под ним накопилось почти 800 комментариев! Большинство комментаторов с такой просьбой после свадьбы никогда не сталкивались и согласились с мужчиной, это просто смешно и мелочно:

"Скажите им, что вы подали на них в суд по рассмотрению мелких дел"

"Я бы ответил, что рассматриваю свой подарок на свадьбу в качестве оплаты, поэтому вы должны мне разницу... пожалуйста, немедленно отправьте свой платеж"

"Требовать оплату за торт – это одно. Но отправлять отрывок из камер – то просто совсем другой уровень безумия!

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Многие пользователи также искренне удивлялись, почему пара вообще тратит свое время не пересмотр камер видеонаблюдения во время медового месяца в то время, когда они должны отдыхать и радоваться друг другу. Все взялись активно шутить на эту тему: