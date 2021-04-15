Хитрий план: банкір за місяць одружився 4 рази, щоб не йти на роботу

Працівник одного із банків Тайваню придумав справді геніальний план, як постійно ходити в оплачувану відпустку. Лише за місяць він 4 рази одружився та тричі розвівся.

Працівник місцевого банку у Тайвані настільки хотів відпочити, що організував цікаву романтичну затію. Він одружився зі своєю дівчиною і отримав 8 днів оплачуваної відпустки. Але йому цього було мало.

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Чоловік виявився дуже кмітливими / Фото Unsplash

Виявляється, за місцевим законодавством людина, яка одружується, має право на 8 днів оплачуваного відгулу. Але в правилах є досить кумедна прогалина, якою скористався кмітливий чоловік.

На останній день відпустки він вирішив розвестися зі своєю дружиною. А вже через день вони знову одружилися. Так новостворена сім’я отримала ще 8 днів додаткової відпустки.

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Подружжя скористалося цією схемою аж чотири рази: чоловік отримав 32 дні спеціальних вихідних. Утім, в останній раз компанія відмовилася оплачувати відпустку робітнику. Він довго не думав і звернувся зі скаргою до Міського бюро праці Тайбею, де звинуватив банку у порушенні закону.

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Дивовижно, але установа наклала штраф на роботодавця в розмірі 20 тисяч нових тайванських доларів (майже 20 тисяч гривень). Банк подав апеляцію, бо, на їхню думку, працівник сам порушував правила таких відпусток.

У Міському бюро погодилися, що це було неетично, але працівник не зробив нічого незаконного. Тому банк буде змушений заплатити такий штраф.