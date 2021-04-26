Тільки після шлюбу: хлопець одружився з дівчиною, хоч ніколи не бачив її обличчя

Юний канадець одружився із однокурсницею, яка постійно приховувала свою зовнішність. Чим закінчилася така несподівана авантюра – далі в матеріалі.

Майбутнє подружжя Мубіна Мустафа та Мехді Іса Аратун познайомилося ще в університеті в Торонто. Хлопець одразу звернув увагу на Мехді: дівчина була одягнута в нікаб – мусульманський жіночий головний головний убір, який майже повністю закриває обличчя.

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Вони спілкувалися упродовж чотирьох років, але зрозуміли, що закохані один в одного лише після закінчення університету. Одного дня Мехді щиро розповіла про свої почуття.

Утім, вони не могли одружитися: хлопець був християнином, а дівчина – мусульманкою. Тому батьки Мехді погано ставилися до таких стосунків.

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Неймовірно, але хлопець був готовий на все заради коханої. Він кинув свою дівчину, переїхав до міста, де жила Мехді, та прийняв іслам. А вже за 2 місяці запропонував їй вийти заміж. Оце так рішучий чоловік!

Хлопець розповів, що не раз уявляв, як виглядає його кохана. Але її обличчя він зміг побачити лише після шлюбу! Мубіна ризикнув – і не пошкодував. Ось як він описав цей момент.

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Коли я нарешті побачив її лице, я був шокований. Я не знав, як на це відреагувати! Моє перше слово було "вау", – розповів він.

Пара щаслива у шлюбі і ділиться історіями зі свого життя в інстаграмі. На них підписані вже понад 14 тисяч людей.