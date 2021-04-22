Романтик зустрічався одразу із 35 жінками і "облажався": як його розкусили

Японський Казанова добре зрозумів, що інколи варто вчасно зупинитися. Він зустрічався одразу із 35 жінками, яким обіцяв одружитися. Як наслідок – на хлопця чекають серйозні неприємності.

Такаші Міягава – звичайний робітник із японського регіону Кансай. Він працював у фірмі, де продавав насадки для душу. Хлопець був не без таланту: Такаші вирізнявся своїм вмінням втертися в довіру, тому вирішив цим скористатися.

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Він почав підкорювати серця своїх клієнток і заводив з ними роман. Хлопець не зумів вчасно зупинитися, і в один момент паралельно зустрічався із 35 жінками.

Як виглядає Такаші Міягава / Скриншот MBS News

Вони навіть не підозрювали про конкуренток і були дуже задоволені стосунками із перспективним чоловіком. А з десяток жінок вже готувалися до весілля.

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Утім, Такаші "грав" у свою гру. Він розводив дівчат на дорогі подарунки, адже говорив кожній, що у нього незабаром день народження. На цьому він і проколовся.

Такаяші з однією із дівчат / Скриншот MBS News

Одного разу 40-річна дівчина Такаші вияснила, що у хлопця день народження у лютому, а не в липні, коли вона йому зробила подарунок. Жінка запідозрила щось не те і одразу звернулася до поліції, де й розкусили японського Казанову.

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Як виявилося, за весь час дівчата надарували хлопцю побутової техніки та одягу на 1 мільйон єн (майже 26 тисяч гривень, – Life 24). Зараз ображені жінки об’єдналися, щоб засудити Такаші. Вони готуються до позову.