У країні снів: картини цього художника могли вам тільки наснитись – 15 фантастичних робіт

Тільки у снах ми можемо бачити найфантастичніші пейзажі, до яких хочеться повертатися знову й знову. Здається, цей художник зазирнув до наших сновидінь і втілив їх у своїх сюрреалістичних ілюстраціях, які виглядають просто нереально.

Цифровий художник Мачек Мартинюк живе у Барселоні й створює фантастичні пейзажі, які ви навряд чи могли зустріти десь у житті. Декілька його проєктів – "Країна мрій" та "Вихідний день" – це серія робіт, у яких цілком буденні предмети постають у незвичайних сценах та локаціях.

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Ми зробили добірку найкращих робіт цього художника, які вражають своїми кольорами та сюжетами, викликають бажання спокійно відпочити від турбот і творити.

Мачек надихається реальними пейзажами з різних країн, зокрема, особливе враження на нього справила Японія. А на проєкт "Вихідний день" його надихнули розповіді людей про те, як вони проводять свій вільний час. Тому він взяв ці повсякденні факти – і перетворив їх на сюрреалістичні картини.

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Якщо раніше художник подорожував, щоб генерувати нові ідеї для своїх робіт, то під час пандемії, коли поїздки до інших країн стали обмеженими, він знайшов новий спосіб шукати натхнення:

Я почав більше досліджувати. Це означає, що я все більше звертаю увагу старих художників та дизайнерів та вивчаю їх роботи. Позитивною стороною цієї ситуації у світі є те, що інші сучасні художники постійно вигадують нові способи самовираження в дизайні та мистецтві,

– каже Мачек.

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