Майк Педерсон із Сіднею розпочав свій довготривалий проєкт ще у 2013 році. З того часу він не припиняє дивувати своїми крихітними табличками, розташованими у найнесподіваніших місцях, які перетворюють звичайний міський простір на справжню галерею сучасного мистецтва.

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Звичайні сірі вулиці міста, які ми бачимо щодня, можуть виглядати набагато цікавіше, якщо додати до них оригінальних деталей: "Я думаю, що ми подорожуємо міським простором, але більшу частину часу не вдивляємось у нього", – каже Майк. Тож художник вирішив привернути увагу жителів – і йому це вдається!

Найменший парк у світі

Фото інстаграм Майка Педерсона

Не пірнати

Фото інстаграм Майка Педерсона

Тримайся подалі. Приватна власність

Фото інстаграм Майка Педерсона

Продається будинок

Фото інстаграм Майка Педерсона

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Він пропонує перехожим проявити фантазію, уявивши, що звичайна дірка у бордюрі – це цілий Всесвіт, посміхнутись, помітивши "Найменший у світі парк", чи замислитись, побачивши засторогу "Не чіпати" біля самотньої кульбаби на асфальті:

Гумор, безумовно, є чудовим способом зацікавити перехожого, але це не обов’язково кінцева точка. Сподіваюсь наштовхнути на думки про навколишнє середовище та соціальні умовності, які формують нас,

– пояснює митець

Хоч Майк в основному працює в Австралії, побачити його роботи можна у всьому світі.

Живий вже 42 дні

Фото інстаграм Майка Педерсона

Країна чудес

Фото інстаграм Майка Педерсона

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Будь ласка, не чіпайте

Фото інстаграм Майка Педерсона

VIP-зона для голубів

Фото інстаграм Майка Педерсона

Цікава споруда

Фото інстаграм Майка Педерсона

На дорозі сталась аварія

Фото інстаграм Майка Педерсона

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Куди ж веде ця червона доріжка?

Фото інстаграм Майка Педерсона

Будь ласка, зачекайте, поки вас запросять

Фото інстаграм Майка Педерсона