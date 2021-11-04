Кетлін Трантем – відома у соцмережах швачка, мама трьох дітей та дружина військовослужбовця. Зараз жінка з родиною зараз живе на Гаваях. А під час карантину вона присвятила весь свій час новому захопленню, перешиваючи сукні, які вона раніше знайшла на секонд-хенді. Нещодавно її родина переїхала на Гаваї, та жінка не припиняє давати нове життя старому одягу.

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Їй завжди подобався вінтажний одяг

Швачка зізналась, що ніколи не була байдужа до вінтажного одягу. Та оскільки справжній якісний вінтаж досить важко знайти, та він ще й коштує захмарно, то кілька років тому Кетлін просто почала перешивати одяг сама. Саме під час пандемії жінки прийшла на думку ідею вдихнути нове життя у старий одяг.

Вона вже багато років шиє одяг, тож має великий досвід. Технічно просто пошити сукню для Кетлін – зовсім нескладно. Та переробляючи старі сукні на нові, потрібно проявляти всю свою фантазію. І жінці це успішно вдається! Це підтверджують і її прихильники: у швеї вже 116 тисяч підписників в інстаграмі.

Щоб одні сукні виглядали більш сучасно, достатньо було просто відрізати рукава чи зробити інший виріз. Інші ж у руках швачки перетворились на зовсім інший одяг!

Фото інстаграм @caitconquers

Фото інстаграм @caitconquers

Фото інстаграм @caitconquers

Фото інстаграм @caitconquers

Фото інстаграм @caitconquers

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Радить не боятись провалів

Для тих, хто також хотів би займатись подібним ремеслом, Кетлін дала кілька порад:

Ніколи не можна точно знати, що сподобається людям у соцмережах. Тому краще знайти свою нішу і дотримуватись її.

Спочатку ваші речі можуть вас розчарувати: "Більша частина речей, які ви пошиєте на початку буде сміттям, і це нормально. Це частина процесу! Продовжуйте обирати проєкти, які кидають вам виклик".

Фото інстаграм @caitconquers

Фото інстаграм @caitconquers

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Фото інстаграм @caitconquers

Фото інстаграм @caitconquers

Фото інстаграм @caitconquers

Фото інстаграм @caitconquers

Фото інстаграм @caitconquers

Фото інстаграм @caitconquers