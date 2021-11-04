Кэтлин Трантем – известная в соцсетях швея, мама троих детей и жена военнослужащего. Сейчас женщина с семьей живет на Гавайях. А во время карантина она посвятила все свое время новому увлечению, перешивая платья, которые она раньше нашла на секонд-хенде. Недавно ее семья переехала на Гавайи, но женщина не перестает давать новую жизнь старой одежде.

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Ей всегда нравилась винтажная одежда

Швея призналась, что никогда не была безразлична к винтажной одежде. Но поскольку настоящий качественный винтаж довольно трудно найти, а он еще стоит заоблачно, то несколько лет назад Кэтлин просто перешивает одежду сама. Именно во время пандемии женщине пришла в голову идея вдохнуть новую жизнь в старую одежду.

Она уже много лет шьет одежду и у нее есть большой опыт в этом ремесле. Технически просто сшить платье для Кэтлин – совсем несложно. Но переделывая старые платья в новые, нужно проявлять всю свою фантазию. И женщине это успешно удается! Это подтверждают и ее поклонники: у швеи уже 116 тысяч подписчиков в инстаграме.

Чтобы одни платья выглядели более современно, достаточно было просто отрезать рукава или сделать новый вырез . Другие же в руках швеи превратились в совсем другую одежду!

Фото инстаграм @caitconquers

Фото инстаграм @caitconquers

Фото инстаграм @caitconquers

Фото инстаграм @caitconquers

Фото инстаграм @caitconquers

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Советует не бояться провалов

Для тех, кто тоже хотел бы заниматься подобным ремеслом, Кэтлин дала несколько советов:

Никогда нельзя точно знать, что понравится людям в социальных сетях. Поэтому лучше найти свою нишу и придерживаться ее.

Сначала ваши вещи могут вас разочаровать: " Большая часть вещей, которые вы сошьете в начале, будет мусором, и это нормально. Это часть процесса! Продолжайте выбирать проекты, которые бросают вам вызов".

Фото инстаграм @caitconquers

Фото инстаграм @caitconquers

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Фото инстаграм @caitconquers

Фото инстаграм @caitconquers

Фото инстаграм @caitconquers

Фото инстаграм @caitconquers

Фото инстаграм @caitconquers