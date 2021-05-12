Натуральне вино – незвична тема. Воно досі не має чіткого визначення. Експерти сходяться на тому, що натуральним є “вино, до якого практично нічого не додають і з якого нічого не забирають”. Чому француженка підтримує цей напрям у винах – читайте в нашому матеріалі.

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Чим відома Ізабель Лежерон

Любов до вина в Ізабель Лежерон у генах. Вона родом зі знаменитої французької провінції Коньяк, де її сім’я має виноградники. Тож не дивно, що Ізабель прекрасно знається на виноробстві. Та спершу вона, як і Дженсіс Робінсон та Роберт Паркер, намагалась досягти успіху на зовсім іншій ниві.

Мені хотілося чогось іншого. Спершу я вивчала право, потім жила й працювала в Лондоні. Але зрозуміла, що сумую за домом, наче дитина. Тоді й почала вивчати вино: пройшла курси WSET (Wine & Spirit Education Trust), отримала ступінь Master of Wine. Вина, якими я займалася, були дуже відомі в усьому світі, – згадує француженка.

Про свої успіхи Ізабель розповідає досить стримано. А дарма. Чого вартий хоча б той факт, що вона першою серед жінок стала Master of Wine. А це, між іншим, один із найпрестижніших "академічних" ступенів у світі винної критики.

Серед численних нагород Ізабель Лежерон – Wine Woman of the Year та Madame Bollinger. 2017 року вона потрапила до списку 50 найвпливовіших французів у світі за версією журналу Vanity Fair. А діловий журнал Fortune вніс її до сотні новаторок у царині гастрономії та напоїв.

Ізабель Лежерон першою серед жінок стала Master of Wine / Фото Real Authentic Wine

Ізабель Лежерон і натуральне вино

Натуральне вино зачарувало нашу героїню своєю простотою та екологічністю. Адже під час виробництва до нього майже не втручаються і не додають хімічних речовин. У результаті виходить особливий продукт, який дещо відрізняється від традиційного вина, зокрема мутним зовнішнім виглядом та специфічним запахом. Так, натуральне вино іноді віддає дріжджами чи навіть квашеною капустою. Але загалом за оптимальних умов зберігання воно приємно дивує своїм багатим, насиченим ароматом і смаком. Пані Лежерон розповіла, як дегустувати такі вина:

"Моя порада – дегустуйте шлунком. Часто ми занадто інтелектуалізуємо процес дегустації, ставимо багато питань, хоча достатньо просто думати про те, що за рідину ми "відправляємо" до шлунку і як він на неї реагує. Слушний час сфокусуватися на відчуттях, які викликає вино в тілі під час дегустації".

Француженка вже понад 10 років займається промоцією натурального вина. Так, 2012 року вона спільно з однодумцями заснувала цілий фестиваль – Raw Wine Fair, який збирає фанатів та виробників натурального вина. А 2014 року видала книгу "Натуральне вино. Вступ до органічних та біодинамічних вин, які виготовляють природним способом", що стала справжнім бестселером.

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Ізабель Лежерон на презентації власної книги / Фото Real Authentic Wine

В Ізабель Лежерон є мрія – своєрідна й доволі складна в реалізації: щоб споживач змінив своє ставлення до вина.

"Я хочу, щоб люди перестали аналізувати вино головою, сприймати його крізь призму балів та оцінок критиків і почали покладатися лише на власні відчуття, на своє серце, не зважаючи на бренди та етикетки, – наголошує пані Лежерон. – Моя найбільша мрія, хоч вона й утопічна, полягає в тому, щоб люди перестали розглядати вино з інтелектуальної позиції, як показник фінансового добробуту, висоти соціального статусу та інших нісенітниць. Вино – це дар природи, проста річ. Не потрібно його переоцінювати".