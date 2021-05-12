Натуральное вино – необычная тема. Оно до сих пор не получило четкого определения. Эксперты сходятся на том, что натуральным является "вино, в которое практически ничего не добавляют и из которого ничего не удаляют". Почему француженка поддерживает данное направление в винах – читайте в нашем материале.

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Чем известна Изабель Лежерон

Любовь к вину у Изабель в генах. Она родом из знаменитой французской провинции Коньяк, где ее семья владеет виноградниками. Неудивительно, что Изабель прекрасно разбирается в виноделии. Однако прежде она, как и Дженсис Робинсон и Роберт Паркер, стремилась преуспеть на совершенно ином поприще.

Мне хотелось чего-то другого. Сначала я изучала право, затем жила и работала в Лондоне. Но поняла, что скучаю по дому, как ребенок. Тогда и начала изучать вино: прошла курсы WSET (Wine & Spirit Education Trust), получила степень Master of Wine. Вина, которыми я занималась, были очень известны во всем мире, – вспоминает француженка.

О своих успехах Изабель рассказывает довольно сдержанно. А зря. Чего стоит хотя бы тот факт, что она первой среди женщин стала Master of Wine. А это, между прочим, одна из самых престижных "академических" степеней в мире винной критики.

Среди многочисленных наград Изабель Лежерон – Wine Woman of the Year и Madame Bollinger. В 2017 году она попала в список 50 влиятельнейших французов в мире по версии журнала Vanity Fair. А деловой журнал Fortune внес ее в сотню женщин-новаторов в области гастрономии и напитков.

Изабель Лежерон первой среди женщин стала Master of Wine / Фото Real Authentic Wine

Изабель Лежерон и натуральное вино

Натуральное вино очаровало нашу героиню своей простотой и экологичностью. Ведь при производстве в него почти не вмешиваются и не добавляют химических веществ. В результате получается особый продукт, который несколько отличается от традиционного вина, в частности мутноватым внешним видом и специфическим запахом.

Да, натуральное вино иногда отдает дрожжами или даже квашеной капустой. Но в целом при оптимальных условиях хранения оно приятно удивляет своим богатым, насыщенным ароматом и вкусом. Г-жа Лежерон рассказала, как дегустировать такие вина:

"Мой совет – дегустируйте желудком. Часто мы слишком интелектуализируем процесс дегустации, задаем много вопросов, хотя достаточно просто думать о том, что за жидкость мы "отправляем" в желудок и как он на нее реагирует. Нужно сфокусироваться на ощущениях, вызываемых вином в теле при дегустации".

Француженка уже более 10 лет занимается продвижением натурального вина. Так, в 2012 году она вместе с единомышленниками основала целый фестиваль – Raw Wine Fair, который собирает фанатов и производителей натурального вина. А в 2014 году издала книгу "Натуральное вино", которая стала настоящим бестселлером.

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Изабель Лежерон на презентации собственной книги / Фото Real Authentic Wine

У Изабель Лежерон есть мечта – своеобразная и довольно сложная в реализации: чтобы потребитель изменил свое отношение к вину.

"Я хочу, чтобы люди перестали анализировать вино головой, воспринимать его сквозь призму баллов и оценок критиков и начали полагаться лишь на собственные ощущения, на свое сердце, несмотря на бренды и этикетки, – отмечает г-жа Лежерон. – Моя самая большая мечта, хоть она и утопическая, заключается в том, чтобы люди перестали рассматривать вино с интеллектуальной точки зрения, как показатель финансового благополучия, высоты социального статуса и прочей чепухи. Вино – это дар природы, простая вещь. Не нужно его переоценивать".