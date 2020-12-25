Життя - це найдивовидніша річ, яка є у людини, але ми часто забуваємо про це. Мудрі цитати про життя з нашої добірки нагадають нам про найголовніше - це бажання жити.

Можна сперечатись щодо однозначного визначення, що ж таке життя та в чому його сенс, проте одне точно відомо: воно багатогранне, різноманітне та унікальне, про що свідчать тисячі висловлювань мислителів, вчених та дослідників минулого та сучасності, які намагались знайти відповіді на ці запитання. Life24 пропонує вам добірку цитат про життя від відомих людей.

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Ваш час обмежений, тому не витрачайте його, проживаючи чуже життя. Не потрапляйте на гачок віровчення, яке існує на уявленнях інших людей. Не дозволяйте поглядам інших приглушувати ваш власний внутрішній голос. І дуже важливо мати мужність йти за покликом свого серця та інтуїції. Вони безумовно вже знають, що ви дійсно хочете зробити. Все інше – не таке важливе.

Стів Джобс

Я за свої переконання ніколи не віддам життя, тому що я можу помилятися.

Бертран Рассел

Життя окремої людини має сенс лише настільки, наскільки вона намагається зробити життя інших гарнішим та благороднішим.

Альберт Ейнштейн

Нічого не варте життя без ідей. Немає більшого щастя, ніж боротися за них.

Фідель Кастро

Варто завжди пам'ятати, що життя – найцінніше, що ми маємо / Фото Unsplash

Мама завжди казала мені, що головне в житті – щастя. Коли я пішов до школи, мене там запитали, ким я хочу бути, коли виросту. Я написав "щасливою людиною". Мені сказали, що я не зрозумів завдання, а я відповів, що вони не розуміють життя.

Джон Леннон



Зміни – закон життя. І ті, хто думають лише про минуле чи тільки про сьогодення, безперечно – пропустять майбутнє.

Джон Ф. Кеннеді

Життя надто коротке, щоб бути маленьким.

Бенджамін Дізраелі

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На цій дорозі життя мають значення лише кілька кроків.

Жан Батіст Марі



Будь-яке життя, яке сфокусоване на грошах, є смерть. У безкорисливості – відродження.

Альбер Камю

Життя є чистим полум’ям, ми живемо з невидимим сонцем всередині нас.

Т. Браун

Людське життя подібне до коробки сірників. Поводитися з ним серйозно — смішно. Поводитися несерйозно — небезпечно.

А. Рюноске

Всередині кожного з нас горить невидимий вогонь/ Фото Unsplash

У житті йдеться про життя, а не про його результат.

Йоганн Вольфґанґ Ґете

Ліпше вмерти біжучи, ніж жити гниючи.

Іван Багряний

Якщо за все життя людина не посадила жодного дерева – доведеться платити за чисте повітря.

О. Довженко

Не може поезія жити на смітнику, а без неї життя – це злочин.

М. Коцюбинський

Сенс життя – це пункт, де наука відступає, а мудрість береться до справи.

В. Франкл

Жити потрібно так, щоб хотілося повторити.

Б. Крутієр

Життя – це те, що люди найбільше прагнуть зберегти і найменше бережуть.

Ж. Лабрюйер

Не живучи розумно, морально й справедливо, неможливо жити приємно. І навпаки, не живучи приємно, неможливо жити розумно, морально й справедливо.

Епікур

У книгах криються наймудріші слова/ Фото Unsplash

Ми тільки те й робим усе своє життя, що беремо в борг у майбутнього, щоб сплатити сьогоденню.

М. Сафір

Лише дві речі уподібнюють людину з Богом: життя для блага суспільства і правдивість.

Піфагор

Життя не коротке для тих, хто вміє добре розпоряджатись своїм життям.

Луцій Анней Сенека

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Живи так, начебто ти в цю мить маєш попрощатися з життям, начебто час, який відведений тобі, є неочікуваним подарунком.

Марк Аврелій

Життя людини схоже на залізо. Якщо ним часто користуватись, воно стирається; якщо не користуватись, його вкриває іржа.

Катон Старший