Красиві цитати про життя зі змістом: афоризми та висловлювання від великих людей
Життя - це найдивовидніша річ, яка є у людини, але ми часто забуваємо про це. Мудрі цитати про життя з нашої добірки нагадають нам про найголовніше - це бажання жити.
Можно спорить относительно однозначного определения, что же такое жизнь и в чем ее смысл. Однако одно точно известно: она многогранная, разнообразная и уникальная, о чем свидетельствуют тысячи высказываний мыслителей, ученых и исследователей прошлого и современности, которые пытались найти ответы на эти вопросы. Life24 предлагает вам подборку цитат о жизни от известных людей.
Читайте также: Красивые стихи о любви: подборка 20+ лучших стихотворений про любовь
Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, проживая чужую жизнь. Не попадайтесь на крючок вероучения, которое существует в представлениях других людей. Не позволяйте взглядам других заглушать свой собственный внутренний голос. И очень важно иметь мужество следовать зову своего сердца и интуиции. Они безусловно уже знают, что вы действительно хотите сделать. Все остальное – не так важно.
Стив Джобс
Я за свои убеждения никогда не отдам жизнь, потому что я могу ошибаться.
Бертран Рассел
Жизнь отдельного человека имеет смысл лишь постольку, поскольку она пытается сделать жизнь других красивее и благороднее.
Альберт Эйнштейн
Ничего не стоит жизнь без идей. Нет большего счастья, чем бороться за них.
Фидель Кастро
Следует всегда помнить, что жизнь – самое ценное, что мы имеем / Фото Unsplash
Мама всегда говорила мне, что главное в жизни – счастье. Когда я пошел в школу, меня там спросили, кем я хочу быть, когда вырасту. Я написал "счастливым человеком". Мне сказали, что я не понял задание, а я ответил, что они не понимают жизни.
Джон Леннон
Изменения – закон жизни. И те, кто думают только о прошлом или только о настоящем, бесспорно – пропустят будущее.
Джон Ф. Кеннеди
Жизнь слишком коротка, чтобы быть маленьким.
Бенджамин Дизраэли
На этой дороге жизни имеют значение лишь несколько шагов.
Жан Батист Мари
Любая жизни, сфокусированная на деньгах, есть смерть. В бескорыстии – возрождение.
Альбер Камю
Жизнь есть чистым пламенем, мы живем с невидимым солнцем внутри нас.
Т. Браун
Человеческая жизнь вроде коробки спичек. Обращаться с ним серьезно – смешно. Обращаться несерьезно – опасно.
А. Рюноскэ
Внутри каждого из нас горит невидимый огонь / Фото Unsplash
В жизни речь идет о жизни, а не о его результате.
Иоганн Вольфганг Гете
Лучше умереть убегая, чем жить загнивая.
Иван Багряный
Если за всю жизнь человек не посадил ни одного дерева – придется платить за чистый воздух.
А. Довженко
Не может поэзия жить на помойке, а без нее жизнь – это преступление.
М. Коцюбинский
Смысл жизни – это точка, где наука отступает, а мудрость берется за дело.
В. Франкл
Жить нужно так, чтобы хотелось повторить.
Б. Крутиер
Жизнь – это то, что люди больше стремятся сохранить и меньше всего берегут.
Ж. Лабрюйер
Не живя разумно, нравственно и справедливо, невозможно жить приятно. И наоборот, не живя приятно, невозможно жить разумно, нравственно и справедливо.
Эпикур
В книгах кроются самые мудрые слова / Фото Unsplash
Мы только и делаем всю свою жизнь, что берем в долг у будущего, чтобы оплатить настоящему.
М. Сафир
Только две вещи уподобляют человека Богу: жизнь для блага общества и правдивость.
Пифагор
Жизнь не коротка для тех, кто умеет хорошо распоряжаться своей жизнью.
Луций Анней Сенека
Интересно: Лучшие цитаты о счастье: 15+ мудрых выражений известных людей, которые вас вдохновят
Живи так, как будто ты в этот момент должен попрощаться с жизнью, как будто время, которое отведено тебе, есть неожиданным подарком.
Марк Аврелий
Жизнь человека похожа на железо. Если им часто пользоваться, оно стирается; если не пользоваться, его покрывает ржавчина.
Катон Старший
Поделиться новостью
-
Красиві цитати про життя зі змістом: афоризми та висловлювання від великих людей25 декабря 2020 , 10:15
-
Вы будете в восторге: 10 оригинальных идей, как украсить гостиную к Новому году – фото18 декабря 2020 , 17:10
-
В Шотландии выпустили первое вино в картонных бутылках - фото19 декабря 2020 , 10:15