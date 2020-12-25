Життя - це найдивовидніша річ, яка є у людини, але ми часто забуваємо про це. Мудрі цитати про життя з нашої добірки нагадають нам про найголовніше - це бажання жити.

Можно спорить относительно однозначного определения, что же такое жизнь и в чем ее смысл. Однако одно точно известно: она многогранная, разнообразная и уникальная, о чем свидетельствуют тысячи высказываний мыслителей, ученых и исследователей прошлого и современности, которые пытались найти ответы на эти вопросы. Life24 предлагает вам подборку цитат о жизни от известных людей.

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Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, проживая чужую жизнь. Не попадайтесь на крючок вероучения, которое существует в представлениях других людей. Не позволяйте взглядам других заглушать свой собственный внутренний голос. И очень важно иметь мужество следовать зову своего сердца и интуиции. Они безусловно уже знают, что вы действительно хотите сделать. Все остальное – не так важно.

Стив Джобс

Я за свои убеждения никогда не отдам жизнь, потому что я могу ошибаться.

Бертран Рассел

Жизнь отдельного человека имеет смысл лишь постольку, поскольку она пытается сделать жизнь других красивее и благороднее.

Альберт Эйнштейн

Ничего не стоит жизнь без идей. Нет большего счастья, чем бороться за них.

Фидель Кастро

Следует всегда помнить, что жизнь – самое ценное, что мы имеем / Фото Unsplash

Мама всегда говорила мне, что главное в жизни – счастье. Когда я пошел в школу, меня там спросили, кем я хочу быть, когда вырасту. Я написал "счастливым человеком". Мне сказали, что я не понял задание, а я ответил, что они не понимают жизни.

Джон Леннон



Изменения – закон жизни. И те, кто думают только о прошлом или только о настоящем, бесспорно – пропустят будущее.

Джон Ф. Кеннеди

Жизнь слишком коротка, чтобы быть маленьким.

Бенджамин Дизраэли

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На этой дороге жизни имеют значение лишь несколько шагов.

Жан Батист Мари



Любая жизни, сфокусированная на деньгах, есть смерть. В бескорыстии – возрождение.

Альбер Камю

Жизнь есть чистым пламенем, мы живем с невидимым солнцем внутри нас.

Т. Браун

Человеческая жизнь вроде коробки спичек. Обращаться с ним серьезно – смешно. Обращаться несерьезно – опасно.

А. Рюноскэ

Внутри каждого из нас горит невидимый огонь / Фото Unsplash

В жизни речь идет о жизни, а не о его результате.

Иоганн Вольфганг Гете

Лучше умереть убегая, чем жить загнивая.

Иван Багряный

Если за всю жизнь человек не посадил ни одного дерева – придется платить за чистый воздух.

А. Довженко

Не может поэзия жить на помойке, а без нее жизнь – это преступление.

М. Коцюбинский

Смысл жизни – это точка, где наука отступает, а мудрость берется за дело.

В. Франкл

Жить нужно так, чтобы хотелось повторить.

Б. Крутиер

Жизнь – это то, что люди больше стремятся сохранить и меньше всего берегут.

Ж. Лабрюйер

Не живя разумно, нравственно и справедливо, невозможно жить приятно. И наоборот, не живя приятно, невозможно жить разумно, нравственно и справедливо.

Эпикур

В книгах кроются самые мудрые слова / Фото Unsplash

Мы только и делаем всю свою жизнь, что берем в долг у будущего, чтобы оплатить настоящему.

М. Сафир

Только две вещи уподобляют человека Богу: жизнь для блага общества и правдивость.

Пифагор

Жизнь не коротка для тех, кто умеет хорошо распоряжаться своей жизнью.

Луций Анней Сенека

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Живи так, как будто ты в этот момент должен попрощаться с жизнью, как будто время, которое отведено тебе, есть неожиданным подарком.

Марк Аврелий

Жизнь человека похожа на железо. Если им часто пользоваться, оно стирается; если не пользоваться, его покрывает ржавчина.

Катон Старший