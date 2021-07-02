Ведучий кулінарного шоу Ітан Хлєбовські на своєму YouTube-каналі виклав відео, у якому пояснює, чому ми завжди неправильно різали цибулю. Він показав на диво простий спосіб назавжди забути про сльози та запах під час нарізання цибулі.

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Ми звикли різати цибулю перпендикулярно до стебла. Отримані шматочки круглої форми називаються орбінальними. Під час такого способу нарізання порушується структура клітин цибулі, виділяється більше їдких хімічних сполук, які й змушують нас "плакати" і терпіти неприємний запах.

Орбітальний спосіб нарізки цибулі / Скриншот з відео Ітана Хлєбовські

Кухар же радить просто розвернути цибулину та почати різати її не перпендикулярно, а поздовжньо. Від одного полюсу до іншого клітини цибулі довші, а отже, нарізаючи у такому напрямку, ви пошкодите менше клітин і виділиться менше сльозогінних сполук, і вам не доведеться щоразу страждати.

Поздовжній спосіб нарізання цибулі / Скриншот з відео Ітана Хлєбовські

Звісно, результати нарізання цибулі двома такими різними способами відрізняються. Ітан Хлєбовські зізнався, що немає якогось одного єдиного правильного варіанту, проте у 95% випадків він нарізає цибулю саме уздовж, а не впоперек, йому так зручніше.

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Нарізання цибулі вздовж не змусить вас плакати / Скриншот з відео Ітана Хлєбовські

Кухар також спробував приготувати карамелізовану цибулю зі шматочків, нарізаних орбітально і поздовжньо. Він стверджує, що у другому варіанті шматочки просто тануть у роті, тоді як цибуля, нарізана звичним для нас способом, вийшла більш щільною.

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Кухар приготував цибулю, нарізану різним способом / Скриншот з відео Ітана Хлєбовські

Повне відео можна подивитись тут: