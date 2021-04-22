"Кущ на голові": кумедні та цікаві зачіски з 1980-х років – фото

Джерело:Vintage Everyday
У 1980-х роках усі були рок-зірками або королевами дискотек. Не вірите? Подивіться на ці пишні та гігантські зачіски, які мало де зараз можна побачити. Це були справді гламурні часи!
Здається, що тоді діяв один принцип: чим більше волосся на голові – тим краще. Особливо популярною в ті часи були зачіска "маллет". Американці жартома говорили, що ділова частина тут попереду, а частина для вечірки – позаду.
Цікаво 15 речей, на яких час залишив свій відбиток: фото вас здивують
Але не "маллетом" єдиним! Перед вами – добірка розкішних фото із 1980-х років, які показують наскільки різноманітними та цікавими були зачіски тих часів. Такі "кущики" зараз рідко де можна побачити. У цьому одна з родзинкок солодкої епохи 80-х.
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage EverydayДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Фото Vintage Everyday
Цікаво Романтик зустрічався одразу із 35 жінками і "облажався": як його розкусили
Фото Vintage Everyday