"Кущ на голові": кумедні та цікаві зачіски з 1980-х років – фото

У 1980-х роках усі були рок-зірками або королевами дискотек. Не вірите? Подивіться на ці пишні та гігантські зачіски, які мало де зараз можна побачити. Це були справді гламурні часи!

Здається, що тоді діяв один принцип: чим більше волосся на голові – тим краще. Особливо популярною в ті часи були зачіска "маллет". Американці жартома говорили, що ділова частина тут попереду, а частина для вечірки – позаду.

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Але не "маллетом" єдиним! Перед вами – добірка розкішних фото із 1980-х років, які показують наскільки різноманітними та цікавими були зачіски тих часів. Такі "кущики" зараз рідко де можна побачити. У цьому одна з родзинкок солодкої епохи 80-х.

Знаменитий "маллет"

Фото Vintage Everyday

А все-таки красиво!

Фото Vintage Everyday

Правда, що ваші родичі теж мали такі зачіски?

Фото Vintage Everyday

Гарний стиль!

Фото Vintage Everyday

Яка шевелюра!

Фото Vintage Everyday

Здається, люди не знали, що таке облисіння у 1980-х

Фото Vintage Everyday

Піймали момент

Фото Vintage Everyday

Як називається зачіска в хлопця?

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Фото Vintage Everyday

Цікаво

Фото Vintage Everyday

Схоже на 1960-ті

Фото Vintage Everyday

А гарно!

Фото Vintage Everyday

Пухнаста сімейка

Фото Vintage Everyday

Дуже мило!

Фото Vintage Everyday

Як вам така зачіска?

Фото Vintage Everyday

Схожий на бандита із серіалів!

Фото Vintage Everyday

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Хотіли б, щоб такі зачіски люди носили зараз?

Фото Vintage Everyday