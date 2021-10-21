Легкий рецепт омлету в мікрохвильовці від відомого шеф-кухаря: готується всього 3 хвилини

21 жовтня 2021 , 10:31
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Джерело:

Insider

Знаменитий іспанський шеф-кухар, володар зірки Мішлен, Хосе Андреас поділився незвичайним рецептом приготування яєць у мікрохвильовці. Ця проста страва під силу кожному, навіть коли часу на приготування - обмаль.

Хосе Андреас відомий своєї любов'ю до яєць у будь-якому вигляді: варених, смажених, у вигляді скрембла, а тепер – і приготованих у мікрохвильовці. Вигадав він таку страву, просто натрапивши залишки різних продуктів у холодильнику. 

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Нова страва з'явилась випадково 

Кухар розповів, що якось дружина прибрала на кухні та попросила його не смітити. Однак він не міг стриматись, щоб не приготувати вдень якусь закуску. А щоб не забруднити нічого, вирішив скористатись мікрохвильовкою. 

Він також зізнався, що обожнює імпровізувати та готувати їжу з усього, що знайде в холодильнику. Того разу у холодильнику знайшлося кілька яєць та залишки майонезу. Тож Хосе Андреасу спало на думку приготувати якусь нову страву з цих продуктів у мікрохвильовці. 

Хосе Андреас любить експериментувати з продуктами, які знайде в холодильнику / Фото flickr

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Інгредієнти

  • Кілька яєць
  • Ложка майонезу
  • Бальзамічний соус
  • Авокадо
  • Помідори
  • Оливкова олія

Приготування

  1. Збити ложку майонезу та яйця до кремоподібного стану. 
  2. Змазати дно посудини, яку можна нагрівати у мікрохвильовій печі, оливковою олією.
  3. Поставити випікатись у мікрохвильову піч приблизно на 1 хвилину 45 секунд. Залежно від потужності вашої печі, час приготування можна збільшити до 2 хвилин 15 секунд. 
  4. Перевернути готовий омлет та викласти його на тарілку.
  5. Полити бальзамічним або будь-яким вашим улюбленим соусом, додати порізане авокадо, помідори або інші овочі. 

Така страва стане просто ідеальним сніданком або закускою. 

Омлет у мікрохвильовці готується швидко та просто / Фото landolakes

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Хосе Андреас закликає всіх не боятись експериментувати, частіше відкривати свій холодильник та готувати лише з тих продуктів, які ви там знайдете. Це хороший спосіб самому вигадати якийсь новий смачний рецепт та випробувати свої сили в кулінарії. 

Автор: Ірина Продан