Ці лайфхаки від користувачів Reddit надзвичайно прості: їх дуже легко задіяти у будь-якому домі. Поїхали вдало організовувати домашній простір разом із Life 24!
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Спеціальна висувна поличка для спецій. Якщо їх справді багато
Фото Reddit StickyMustache
Маленька поличка – і зберігати каструлі, сковорідки тощо стало значно легше
Фото Reddit jaybyrrd
Магія поличок
Фото Reddit hphipps88
Тепер ножі не займають багато місця
Фото Reddit SummerKisses094
Вау!
Фото Reddit erdoenel
Маленькі баночки ідеально підходять для невеликих канцтоварів
Фото Reddit happypath8
Гарний хід з кепками
Фото Reddit clou9nine
Уявіть, скільки було б місця в гаражі, якби все було поскладане на підлозі
Фото Reddit emkay95
Господар помістив засоби для прибирання на дверцятах комірчини
Фото Reddit tokyobutterfly
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Ось і коробочки пригодилися!
Фото Reddit peacejunkstuff