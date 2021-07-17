Эти лайфхаки пользователей Reddit чрезвычайно просты: их очень легко задействовать в любом доме. Поехали удачно организовывать домашнее пространство вместе с Life 24!
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Специальная выдвижная полочка для специй. Если их действительно много
Фото Reddit StickyMustache
Маленькая полочка – и хранить кастрюли, сковородки и т.д. стало значительно легче
Фото Reddit jaybyrrd
Магия полочек
Фото Reddit hphipps88
Теперь ножи не занимают много места
Фото Reddit SummerKisses094
Вау!
Фото Reddit erdoenel
Маленькие баночки идеально подходят для небольших канцтоваров
Фото Reddit happypath8
Хороший ход с кепками
Фото Reddit clou9nine
Представьте, сколько было бы места в гараже, если бы все было сложено на полу
Фото Reddit emkay95
Хозяин поместил средства для уборки на двери каморки
Фото Reddit tokyobutterfly
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Вот и коробочки пригодились!
Фото Reddit peacejunkstuff