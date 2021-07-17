Эти лайфхаки пользователей Reddit чрезвычайно просты: их очень легко задействовать в любом доме. Поехали удачно организовывать домашнее пространство вместе с Life 24!

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Специальная выдвижная полочка для специй. Если их действительно много

Фото Reddit StickyMustache

Маленькая полочка – и хранить кастрюли, сковородки и т.д. стало значительно легче

Фото Reddit jaybyrrd

Магия полочек

Фото Reddit hphipps88

Теперь ножи не занимают много места

Фото Reddit SummerKisses094

Вау!

Фото Reddit erdoenel

Маленькие баночки идеально подходят для небольших канцтоваров

Фото Reddit happypath8

Хороший ход с кепками

Фото Reddit clou9nine

Представьте, сколько было бы места в гараже, если бы все было сложено на полу

Фото Reddit emkay95

Хозяин поместил средства для уборки на двери каморки

Фото Reddit tokyobutterfly

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Вот и коробочки пригодились!

Фото Reddit peacejunkstuff