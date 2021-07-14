Герои нашей подборки явно обожают вышивать. Они настолько круто освоили этот навык, что способны превратить простые цветные ниточки на фантастические пейзажи, реалистические портреты и тп. Таких интересных работ вы точно еще не видели!
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3 года работы – и эта красота готова!
Фото Reddit LaneRandi
Очень реалистичный портрет!
Фото Reddit thnx4stalkingme
Посмотрите, как круто подобраны цвета
Фото Reddit StitchinMelissa
Ого, это почти как фото
Фото Reddit ManinBlack19
Покемоны – это любовь
Фото Reddit Nowork_morestitching
Кстати, очень крутая идея!
Фото Reddit Heliade
Вышитая периодическая таблица Менделеева
Фото Reddit MrsMama991
Вышитый кот Шредингера
Фото Reddit crossstitchwizard
Мяу!
Фото Reddit psychkitty
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Выглядит как наклейка, но это вышивка
Фото Reddit