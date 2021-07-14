Герои нашей подборки явно обожают вышивать. Они настолько круто освоили этот навык, что способны превратить простые цветные ниточки на фантастические пейзажи, реалистические портреты и тп. Таких интересных работ вы точно еще не видели!

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3 года работы – и эта красота готова!

Фото Reddit LaneRandi

Очень реалистичный портрет!

Фото Reddit thnx4stalkingme

Посмотрите, как круто подобраны цвета

Фото Reddit StitchinMelissa

Ого, это почти как фото

Фото Reddit ManinBlack19

Покемоны – это любовь

Фото Reddit Nowork_morestitching

Кстати, очень крутая идея!

Фото Reddit Heliade

Вышитая периодическая таблица Менделеева

Фото Reddit MrsMama991

Вышитый кот Шредингера

Фото Reddit crossstitchwizard

Мяу!

Фото Reddit psychkitty

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Выглядит как наклейка, но это вышивка

Фото Reddit