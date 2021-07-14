Герої нашої добірки явно обожнюють вишивати. Вони настільки круто освоїли цей навик, що здатні перетворити прості кольорові ниточки на фантастичні пейзажі, реалістичні портрети тощо. Таких цікавих робіт ви точно ще не бачили!

Цікаво Україна вперше здобула золото на Decanter 2021: вина SHABO серед лідерів світових виробників

3 роки роботи – і ця краса готова!

Фото Reddit LaneRandi

Дуже реалістичний портрет!

Фото Reddit thnx4stalkingme

Подивіться, як круто підібрані кольори

Фото Reddit StitchinMelissa

Ого, це майже як фото

Фото Reddit ManinBlack19

Покемони – це любов

Фото Reddit Nowork_morestitching

До речі, дуже крута ідея!

Фото Reddit Heliade

Вишита періодична таблиця Менделєєва

Фото Reddit MrsMama991

Вишитий кіт Шредінгера

Фото Reddit crossstitchwizard

Мяу!

Фото Reddit psychkitty

Цікаво Блогери додумалися відбілювати зуби губкою для іржі: що з цього вийшло

Виглядає як наклейка, але це вишивка

Фото Reddit