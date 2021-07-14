Герої нашої добірки явно обожнюють вишивати. Вони настільки круто освоїли цей навик, що здатні перетворити прості кольорові ниточки на фантастичні пейзажі, реалістичні портрети тощо. Таких цікавих робіт ви точно ще не бачили!
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3 роки роботи – і ця краса готова!
Фото Reddit LaneRandi
Дуже реалістичний портрет!
Фото Reddit thnx4stalkingme
Подивіться, як круто підібрані кольори
Фото Reddit StitchinMelissa
Ого, це майже як фото
Фото Reddit ManinBlack19
Покемони – це любов
Фото Reddit Nowork_morestitching
До речі, дуже крута ідея!
Фото Reddit Heliade
Вишита періодична таблиця Менделєєва
Фото Reddit MrsMama991
Вишитий кіт Шредінгера
Фото Reddit crossstitchwizard
Мяу!
Фото Reddit psychkitty
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Виглядає як наклейка, але це вишивка
Фото Reddit