Легко і просто: 10 крутих ідей, які допоможуть уникнути безладу в домі

17 липня 2021 , 19:08
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Джерело:

Reddit

Чим більше речей у домі – тим важче все прибирати. Але це не страшно! Скористайтеся нашими простими лайфхаками – і квартира стане значно просторішою і чистішою.

Ці лайфхаки від користувачів Reddit надзвичайно прості: їх дуже легко задіяти у будь-якому домі. Поїхали вдало організовувати домашній простір разом із Life 24!

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Фото Reddit hphipps88

Тепер ножі не займають багато місця

Фото Reddit SummerKisses094

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO.

Вау!

Фото Reddit erdoenel

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Фото Reddit happypath8

Гарний хід з кепками

Фото Reddit clou9nine

Уявіть, скільки було б місця в гаражі, якби все було поскладане на підлозі

Фото Reddit emkay95

Господар помістив засоби для прибирання на дверцятах комірчини

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Ось і коробочки пригодилися!

Фото Reddit peacejunkstuff

 

Автор: Петро Синєокий