Лише один недолік: добірка ефектних речей, які просто неможливо почистити
Джерело:boredpanda
Деякі предмети одягу чи інтер'єру можуть виглядати фантастично, просте абсолютно не практично. Схоже, що проєктуючи ці шедеври, дизайнери не дуже замислювались над банальними моментами: як їх, до прикладу, почистити.
Велюровий автомобіль чи умивальник, покритий всередині камінцями – відмити ці та ще десяток речей від бруду зовсім непросте завдання. Тож наступного разу, купуючи яку неймовірно красиву річ, подумайте завчасно, наскільки легко буде її щоразу чистити.
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