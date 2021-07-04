Наліпки, які не здерти: майстер дивує татуюваннями, схожими на справжні стікери

Канадський майстер спеціалізується на тату, які нагадують вам про безтурботне дитинство, коли хотілось одного – зібрати найбільшу колекцію наліпок! Оригінальні тату художника настільки реалістичні, що вам неодмінно захочеться піддіти хоч краєчок малюнка. Проте, повірте, це точно не тимчасові стікери.

Коли Люк Корм'є тільки почав свій шлях у татуюванні, всі знайомі казали, що його роботи схожі на наліпки: "Отже, мало сенс додати білий фон і зробити їх дійсно схожими на справжні стікери", – розповідає художник. Пізніше він вдосконалив своє мистецтво: додав тіні у потрібних місцях, складки й місця згинів паперу.

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Завдяки майстерному розташуванню ліній та тіней, а також яскравим кольорам, від справжніх наліпок татуювання тепер просто не відрізнити. За цим до Люка Корм'є і приходять – створити на своїй шкірі малюнок, який усім вашим знайомим захочеться роздивитись ближче і запитати: "А це точно справжнє тату?"

Створюючи свої малюнки, художник надихається відомими мультфільмами. Тому в його арсеналі ви знайдете "наліпки" із зображенням найрізноманітніших героїв попкультури: від Маріо та Мікі Мауса до сучасних Ріка і Морті.

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