Героїні цього матеріалу також не стали чекати дива і власноруч пошили сукні, у яких можуть почуватись справжніми королівськими особами. Тим паче, що дехто із дівчат і надихався нарядами принцес. Вони зайвий раз доводять, що створити по-справжньому чудову сукню можна навіть вдома з будь-якого матеріалу – хоч із простирадл!

Читайте також Супергерої українського вина: Євгенія Ніколайчук

Від ескізу до втілення, сукня Бель з мультфільму "Красуня і чудовисько"

Фото Reddit ginniesue

"Зліва – "зіркова" сукня модельєрки Теути Матоші. Справа – моя, на яку я витратила 12 доларів"

Фото Reddit Paurovas

Сукня, натхненна океаном. Корона – це дріт з намистинами та кристалами

Фото Reddit Nerrnerr

"Вона схожа на казкову, і мені знадобився деякий час, щоб закінчити її. Але я рада, що вона вийшла дуже гарною!"

Фото Reddit nosebearnosebear

До теми Як дати нове життя старим речам: 15 цікавих ідей

"Моє перше плаття, зшите самостійно. Тканину я купила на AliExpress!"

Фото Reddit king-xtine

Що може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в інтернет-магазині SHABO

"Я пошила це плаття з простирадл! Тепер це мій улюблений візерунок"

Фото Reddit sheryldoh

Весільна сукня, пошита своїми руками

Фото Reddit Kw33nKhaos

Наряд у стилі героїв серіалу "Бріджертони"

Фото Reddit eliminatefossilfuels

Цікаво От-от оживуть: японець малює тривимірних золотих рибок, які вражають реалізмом

"Моя святкова сукня на День народження. Для внутрішньої підкладки я використала старе простирадло і кринолін"

Фото Reddit Pogpurple

"Я пошила сукню Сплячої красуні, що переливається! У мене не було шаблону, я все придумала сама"

Фото Reddit AstroLozza