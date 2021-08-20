Героїні цього матеріалу також не стали чекати дива і власноруч пошили сукні, у яких можуть почуватись справжніми королівськими особами. Тим паче, що дехто із дівчат і надихався нарядами принцес. Вони зайвий раз доводять, що створити по-справжньому чудову сукню можна навіть вдома з будь-якого матеріалу – хоч із простирадл!
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