Героини этого материала также не стали ждать чуда и собственноручно пошили платья, в которых могут чувствовать себя настоящими королевскими особами. Тем более, что некоторые из девушек и вдохновлялся нарядами принцесс. Они лишний раз доказывают, что создать по-настоящему великолепное платье можно даже дома из любого материала – хоть из простыней!
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Фото Reddit ginniesue
"Слева – "звездное" платье модельера Теуту Матоши. Справа – моё, на которое я потратила 12 долларов"
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Платье, вдохновленное океаном. Корона – это проволока с бусинами и кристаллами
Фото Reddit Nerrnerr
"Оно похоже на сказочнле, и мне понадобилось некоторое время, чтобы закончить его. Но я рада, что платье вышло очень красивым!"
Фотография Reddit nosebearnosebear
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"Моё первое платье, сшитое самостоятельно. Ткань я купила на AliExpress!"
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"Я сшила это платье с простыней! Теперь это мой любимый узор"
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Свадебное платье, сшитое своими руками
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"Моя праздничное платье на День рождения. Для внутренней подкладки я использовала старую простыню и кринолин"
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"Я сшила переливающееся платье Спящей красавицы, у меня не было шаблона, я все придумала сама"
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