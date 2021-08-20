Героини этого материала также не стали ждать чуда и собственноручно пошили платья, в которых могут чувствовать себя настоящими королевскими особами. Тем более, что некоторые из девушек и вдохновлялся нарядами принцесс. Они лишний раз доказывают, что создать по-настоящему великолепное платье можно даже дома из любого материала – хоть из простыней!

Читайте также Супергерои украинского вина Евгения Николайчук

От эскиза до воплощения, платье Бель из мультфильма "Красавица и чудовище"

Фото Reddit ginniesue

"Слева – "звездное" платье модельера Теуту Матоши. Справа – моё, на которое я потратила 12 долларов"

Фото Reddit Paurovas

Платье, вдохновленное океаном. Корона – это проволока с бусинами и кристаллами

Фото Reddit Nerrnerr

"Оно похоже на сказочнле, и мне понадобилось некоторое время, чтобы закончить его. Но я рада, что платье вышло очень красивым!"

Фотография Reddit nosebearnosebear

К теме Как дать новую жизнь старым вещам: 15 интересных идей

"Моё первое платье, сшитое самостоятельно. Ткань я купила на AliExpress!"

Фото Reddit king-xtine

Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO

"Я сшила это платье с простыней! Теперь это мой любимый узор"

Фото Reddit sheryldoh

Свадебное платье, сшитое своими руками

Фото Reddit Kw33nKhaos

Наряд в стиле героев сериала "Бриджертоны"

Фото Reddit eliminatefossilfuels

Интересно Вот-вот оживут: японец рисует трехмерных золотых рыбок, которые поражающих реализмом

"Моя праздничное платье на День рождения. Для внутренней подкладки я использовала старую простыню и кринолин"

Фото Reddit Pogpurple

"Я сшила переливающееся платье Спящей красавицы, у меня не было шаблона, я все придумала сама"