Стефані Смарт – художниця-декораторка з британського міста Брайтон, яка створює костюми та сукні не з дорогого шовку чи оксамиту. Їй достатньо паперу та ниток, щоб втілити у життя свої сміливі ідеї. Цього разу вона надихнулась популярним минулого року серіалом "Бріджертони" та яскравим фільмом "Емма".

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Майстриня вручну зробила з паперу сукні, чоловічі форми, жакети, капелюшки та навіть взуття. Усі ці елементи гардеробу виглядають справді вишукано та пишно. Художниця подбала про деталізацію, аби всі наряди виглядали точнісінько, як ті, що носили представники "вищого світу" в епоху Регентства.

Що таке епоха Регентства

Це короткий період у британській історії між 1811 і 1820 роками, коли країною правив принц-регент – майбутній король, Георг IV.

Усі наряди від Стефані виглядають справді реалістично, часом їх важко відрізнити від справжніх, з тканини.

Унікальні наряди з паперу, зроблені вручну / Фото Daily Mail

Для досягнення такого приголомшливого ефекту художниця кожен використовує різний матеріал. Це не лише звичний нам папір, на якому пишуть чи друкують, а й цигарковий папір, паперові скатертини та навіть папір, який зазвичай використовують, щоб захистити продукти від жиру.

Я люблю бачити здивування людей, коли вони розуміють, що це не папір, а тканина,

– зізнається Стефані

Художниця застосовує техніку квілінгу, зминаючи, згинаючи та склеюючи папір у потрібній їй формі. Це дозволяє їй точно імітувати орнаменти та візерунки на тканині.

Усі сукні та костюми дуже деталізовані / Фото Daily Mail

Приголомшливі пишні сукні та елегантні костюми виставляють в історичній заміській садибі Firle Place у Східному Сассексі. Старовинний інтер'єр – ідеальний фон для паперових творінь художниці, де вони виглядають органічно, адже приміщення надає їм особливої автентичності.

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Історична садиба стала чудовим фоном для нарядів у стилі епохи Регентства / Фото Daily Mail

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Виставка триватиме з 29 серпня до 26 серпня, її супроводжуватиму різноманітні практичні семінари та доповіді. Для Стефані Смарт така майстерна робота з папером та подібні виставки – не новинка. Жінка ще у 2017 році заснувала власний будинок моди, який має промовисту назву "Будинок вишитого паперу".