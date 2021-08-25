Стефани Смарт - художница-декоратор из британского города Брайтон, которая создает костюмы и платья не из дорогого шелка или бархата. Ей достаточно бумаги и ниток, чтобы воплотить в жизнь свои смелые идеи. На этот раз она вдохновилась популярным в прошлом году сериалом "Бриджертоны" и ярким фильмом "Эмма".

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Мастер вручную сделала из бумаги платья, мужские формы, жакеты, шляпки и даже обувь. Все эти элементы гардероба выглядят действительно изысканно и пышно. Художница позаботилась о детализации, чтобы все наряды выглядели точно, как те, что носили представители "высшего света" в эпоху Регентства.

Что такое эпоха Регентства


Это короткий период в британской истории между 1811 и 1820 годами, когда страной правил принц-регент – будущий король Георг IV.

Все наряды от Стефани выглядит действительно реалистично, порой их трудно отличить от настоящих, из ткани.

Уникальные наряды из бумаги, сделанные вручную

Уникальные наряды из бумаги, сделанные вручную / Фото Daily Mail

Чтобы достичь такого потрясающего эффекта художница каждый раз использует разный материал. Это не только привычная нам бумагу, на которой пишут или печатают, но и папиросная бумага, бумажные скатерти и даже бумага, которую обычно используют, чтобы защитить продукты от жира.

Я люблю видеть удивление людей, когда они понимают, что это не бумага, а ткань,
признается Стефани

Художница использует технику квиллинга, сминая, сгибая и склеивая бумагу в нужном ей форме. Это позволяет ей точно имитировать орнаменты и узоры на ткани.

Все платья и костюмы очень детализированные

Все платья и костюмы очень детализированные / Фото Daily Mail

Потрясающие пышные платья и элегантные костюмы выставляют в исторической загородной усадьбе Firle Place в Восточном Сассексе. Старинный интерьер – идеальный фон для бумажных творений художницы, они выглядят органично, ведь помещение придает им особой подлинности.

Историческая усадьба стала замечательным фоном для нарядов в стиле эпохи Регентства

Историческая усадьба стала замечательным фоном для нарядов в стиле эпохи Регентства / Фото Daily Mail

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Выставка продлится с 29 августа по 26 августа, ее будут сопровождать различные практические семинары и доклады. Для Стефани Смарт такая искусная работа с бумагой и подобные выставки – не новинка. Женщина еще в 2017 году основала собственный дом моды, который имеет красноречивое название "Дом вышитой бумаги".