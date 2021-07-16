Оголошення стало надзвичайно популярним на розважальному ресурсі Reddit. Люди захоплюються відважністю нареченою.
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Привіт! Я шукаю людину, яка організує весільне побачення для моєї свекрухи від вечора п’ятниці до вечора суботи на весіллі, яке відбудеться у Гудзонській долині в серпні. Їй потрібна постійна увага і догляд. Вона, ймовірно, буде одягатися в біле і намагатиметься створювати невеликі драми. Ваше завдання – просто відволікати її і послаблювати напругу. Підлещуйте їй впродовж двох днів і легко заробите 1 тисячу доларів, – йдеться в оголошенні.
Оголошення від нареченої / Фото Reddit
Наречена навіть склала список особистих рис, які необхідні для цієї роботи. Потрібно бути хорошим співрозмовником, вміти гасити конфлікти, добре танцювати та мати досвід спілкування із нарцисами. Ідеальний кандидат для свекрухи: мужчина від 40 до 60 років.
Молодята навіть готові надати кандидату на цю роботу різну довідкову інформацію, список тем для розмов, номер в готелі, їжу та компенсувати витрати на дорогу.
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Користувачів Reddit шалено повеселило це оголошення. Ось найцікавіші коментарі:
- Це прекрасна ідея!
- Коли я прочитала це, то одразу подумала про свого чоловіка. Він ідеально вирішує складні ситуації. Він весь час має діло з моєю божевільною мамою. І це безкоштовно!
- Я спеціально запросив двох старших друзів моєї мами на своє весілля, щоб вона була зайнята. Я дійсно її люблю, але в день весілля мені потрібно, щоб вона була на відстані від мене. Я не можу справитися з її критикою і хвилювання навіть у найкращі часи. А тут моє весілля…
- Я зробив схожу річ для моєї подружки на її весіллі. Я тусувався з її свекрухою за день до свята і споїв її так, що вона була майже слухняною на весіллі через похмілля. В мене було легке похмілля, але моя подружка справді оцінила це!
- Для досвідченого актора це був би чудовий концерт. І платять добре.