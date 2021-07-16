Объявления стало чрезвычайно популярным на развлекательном ресурсе Reddit. Люди увлекаются отважностью невесты.

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Привет! Я ищу человека, который организует свадебное свидание для моей свекрови с вечера пятницы до вечера субботы на свадьбе, которая состоится в Гудзонском долине в августе. Нужны постоянное внимание и уход. Она, вероятно, будет одеваться в белое и пытаться создавать небольшие драмы. Ваша задача – просто отвлекать ее и ослаблять напряжение. Льстите ей в течение двух дней и легко заработаете 1000 долларов, – пишут в объявлении.

Обьявление от невесты / Фото Reddit

Невеста даже составила список личных качеств, которые необходимы для этой работы. Нужно быть хорошим собеседником, уметь гасить конфликты, хорошо танцевать и иметь опыт общения с нарциссами. Идеальный кандидат для свекрови: мужчина от 40 до 60 лет.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Молодожены даже готовы предоставить кандидату на эту работу различную справочную информацию, список тем для разговоров, номер в гостинице, еду и компенсировать расходы на дорогу.

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Пользователей Reddit безумно повеселило это объявление. Вот самые интересные комментарии: