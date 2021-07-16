Объявления стало чрезвычайно популярным на развлекательном ресурсе Reddit. Люди увлекаются отважностью невесты.
Интересно Украина впервые завоевала золото Decanter 2021: вина SHABO среди лидеров мировых производителей
Привет! Я ищу человека, который организует свадебное свидание для моей свекрови с вечера пятницы до вечера субботы на свадьбе, которая состоится в Гудзонском долине в августе. Нужны постоянное внимание и уход. Она, вероятно, будет одеваться в белое и пытаться создавать небольшие драмы. Ваша задача – просто отвлекать ее и ослаблять напряжение. Льстите ей в течение двух дней и легко заработаете 1000 долларов, – пишут в объявлении.
Обьявление от невесты / Фото Reddit
Невеста даже составила список личных качеств, которые необходимы для этой работы. Нужно быть хорошим собеседником, уметь гасить конфликты, хорошо танцевать и иметь опыт общения с нарциссами. Идеальный кандидат для свекрови: мужчина от 40 до 60 лет.
Молодожены даже готовы предоставить кандидату на эту работу различную справочную информацию, список тем для разговоров, номер в гостинице, еду и компенсировать расходы на дорогу.
Интересно Женщина решила нестандартно сварить яйцо пашот: она попала в больницу
Пользователей Reddit безумно повеселило это объявление. Вот самые интересные комментарии:
- Это прекрасная идея!
- Когда я прочитала это, то сразу подумала о своем муже. Он идеально решает сложные ситуации. Он все время имеет дело с моей сумасшедшей мамой. И это бесплатно!
- Я специально пригласил двух старших друзей моей мамы на свадьбу, чтобы она была занята. Я действительно ее люблю, но в день свадьбы мне нужно, чтобы она была на расстоянии от меня. Я не могу справиться с ее критикой и волнения даже в лучшие времена. А здесь моя свадьба ...
- Я сделал похожую вещь для моей подружки на ее свадьбе. Я тусовался с ее свекровью за день до праздника и напоил ее так, что она была почти послушной на свадьбе из-за похмелья. У меня было легкое похмелье, но моя подруга действительно оценила это!