Шанталь Конвей объяснила, что уже два года пользовалась таким "оригинальным" лайфхаком, который она увидела в тиктоке. Женщина даже не подозревала, что этот способ может навредить его здоровью.
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Суть опасного совета: нужно налить воду в миску и разбить там яйцо. После этого ставите все в микроволновку на 90 секунд и наслаждаетесь готовым яйцом пашот.
Недавно женщина повторила эту инструкцию – и ужасно ошпарила себе лицо. Шанталь вытянула миску с микроволновки и попыталась перевернуть яйцо металлической ложкой. Как только холодный металл коснулся кипятка, он брызнул ей на лицо – женщина очень близко наклонилась к миске.
Я буквально обожгла себе лицо. Это была самая ужасная боль в моей жизни, – вспоминает Шанталь.
Шанталь обожгла себе лицо / Скриншот тикток chantelleconway2020
Женщина моментально позвонила бывшему парню, который завез ее в больницу. Но могло быть и хуже: перед приездом врачей Шанталь умыла лицо холодной водой, что спасло ее от очень серьезных проблем. Впрочем, лечение все равно будет длительным.
Британка призывает осторожно относиться к любым лайфхакам, которые вы можете увидеть в социальных сетях.
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Пожалуйста, никогда не пытайтесь сварить яйцо пашот в микроволновой печи, – призывает женщина.