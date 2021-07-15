Шанталь Конвей пояснила, що вже два роки користувалася таким "оригінальним" лайфхаком, який вона побачила у тіктоці. Жінка навіть не підозрювала, що цей спосіб може зашкодити її здоров’ю.
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Суть небезпечної поради: потрібно налити воду в миску та розбити там яйце. Після цього ставите усе в мікрохвильовку на 90 секунд та смакуєте готове яйце пашот.
Нещодавно жінка повторила цю інструкцію – і жахливо ошпарила собі лице. Шанталь витягнула миску із мікрохвильовки й спробувала перевернути яйце металевою ложкою. Як тільки холодний метал торкнувся кип’ятка, він бризнув їй на обличчя – жінка дуже близько нахилилася до миски.
Я буквально обпалила собі лице. Це був найжахливіший біль в моєму житті, – згадує Шанталь.
Шанталь обпалила собі обличчя / Скриншот тікток chantelleconway2020
Жінка моментально подзвонила до колишнього хлопця, який завіз її до лікарні. Але могло бути й гірше: перед приїздом лікарів Шанталь вмила лице холодною водою, що врятувало її від дуже серйозних проблем. Утім, лікування все одно буде тривалим.
Британка закликає обережно ставитися до будь-яких лайфхаків, які ви можете побачити у соціальних мережах.
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Будь ласка, ніколи не намагайтеся зварити яйце пашот у мікрохвильовій пічці, – закликає жінка.