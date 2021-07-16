Оголошення року: наречена платить 1000 доларів тому, хто приборкає свекруху на весіллі

Наречена розсмішила мережу кумедним оголошенням. Вона так втомилася від постійних зауважень, що готова заплатити тисячу доларів людині, яка зможе відволікти свекруху на весіллі.

Оголошення стало надзвичайно популярним на розважальному ресурсі Reddit. Люди захоплюються відважністю нареченою.

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Привіт! Я шукаю людину, яка організує весільне побачення для моєї свекрухи від вечора п’ятниці до вечора суботи на весіллі, яке відбудеться у Гудзонській долині в серпні. Їй потрібна постійна увага і догляд. Вона, ймовірно, буде одягатися в біле і намагатиметься створювати невеликі драми. Ваше завдання – просто відволікати її і послаблювати напругу. Підлещуйте їй впродовж двох днів і легко заробите 1 тисячу доларів, – йдеться в оголошенні.

Оголошення від нареченої / Фото Reddit

Наречена навіть склала список особистих рис, які необхідні для цієї роботи. Потрібно бути хорошим співрозмовником, вміти гасити конфлікти, добре танцювати та мати досвід спілкування із нарцисами. Ідеальний кандидат для свекрухи: мужчина від 40 до 60 років.

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Молодята навіть готові надати кандидату на цю роботу різну довідкову інформацію, список тем для розмов, номер в готелі, їжу та компенсувати витрати на дорогу.

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Користувачів Reddit шалено повеселило це оголошення. Ось найцікавіші коментарі: