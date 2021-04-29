Наречена запросила на весілля лише незнайомок: що з цього вийшло

Американка не могла запросити своїх подружок на весілля. Тому вона наважилася на цікаву авантюру – покликала лише незнайомок. Що з цього вийшло – далі в матеріалі.

Після вимушеного переїзду в інший штат наречена Алексіс Коффі зрозуміла, що всі подружки не зможуть відвідати її весілля: вони живуть в іншому кінці США. Дівчина спробувала викрутитися і запросила зовсім незнайомих дівчат, які взагалі не знали одна одну.

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Часто після весілля починаєш поступово віддалятися від своїх старих друзів. От я й подумала, а чому б одразу не запросити незнайомок? – розповідає дівчина.

Для того, щоб знайти собі подружок на весілля, Алексіс скористалася спеціальним додатком для знайомств. Там вона відшукала п’ятьох дівчат, які з радістю погодилися стати дружками нареченої. Кожна з них мала придумати власний образ, щоб все виглядало різноманітно.

Алексіс і п’ятеро незнайомок / Скриншот тікток lulunation44

"Я думаю, що це дійсно чудова ідея. Познайомитися з новими людьми, зробити їх частиною особливого дня", – поділилася враженнями одна із незнайомок.

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Як розповіла Алексіс, весілля пройшло просто ідеально! Вона продовжує спілкуватися зі своїми новими друзями. Дівчата одразу знайшли спільну мову.

Дівчата на весіллі / Скриншот тікток lulunation44

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"Мені здалося, ніби вже давним давно знайомі. Таке враження, ніби дружимо вже багато-багато років", – згадує своє весілля Алексіс Коффі.