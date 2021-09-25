Наречені, які вдягнули чорні сукні й не пошкодували: фантастична добірка
Джерело:brightside
Хто сказав, що наречена повинна бути обов'язково у білій сукні? Сьогодні деякі дівчата обирають для святкового вбрання протилежний колір – глибокий чорний. І виглядають в ньому просто приголомшливо!
Все більше молодих пар відходять від традиційних уявлень про весілля: роблять цілі тематичні святкування або відмовляються й від окремих, звичних нам елементів, як-от білої сукні. З блискітками, воланами, мереживом і напівпрозорою тканиною – весільні сукні у королівському чорному кольорі нічим не поступаються білим!
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Чорна сукня з вкрапленням срібного кольору просто розкішна!
Фото Pharris Photos + Film
Мереживо і силует додають трохи драматизму
Фото Dana Zarowny Photography
Варто додати блискіток, щоб вбрання мало більш святковий вигляд
Фото Photography by Louisa Jane
Гарний вигляд має і поєднання з білим
Фото Holly Belle PhotographyКраєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO
У такому – хоч на червону доріжку!
Фото Hannah Brii Photography
Ця наречена вирішила поєднати пишну спідницю і красивий мереживний верх
Фото Robby and Savannah
Справжнє зіркове небо!
Фото Mercy Rae Photography
Дехто обирає вишукану лаконічність, без зайвих деталей
Фото Maksims Osobenkovs Photography
Не всі наважуються додавати ще й чорну фату
Фото Melissa Cervantes Photography
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А ця наречена сама розфарбувала білу сукню у чорний колір
Фото A.B. Photography
Чорна сукня чудово доповнює образ нареченої
Фото Naza Unique Photography