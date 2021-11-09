Одна із незадоволених запрошених на весілля поділилась з іншими обурливою історією на Reddit. Перед святкуванням молодята надіслали їй запрошення із нахабним проханням – вона такого ще не бачила.
Читайте також Візитна картка: SHABO Limited Edition Сапераві-Каберне Фран
Жінка розповіла, що молодята – не просто далекі знайомі, а її друзі. Та попри близькі стосунки, вона ще подумає, чи навідатись на їх весілля, адже на запрошенні вони написали таке:
Ми не можемо дозволити собі їжу, тому банкет буде коштувати 99 доларів з людини,
– йдеться у запрошенні
Мало того, наречені чекають, що на весіллі будуть лише дорослі, а діти не заважатимуть їм веселитись, тому святкування буде у стилі "kid free". Оскільки їх дітей там ніхто не чекає, то обурена гостя додала, що їм з чоловіком доведеться заплатити няні, яка в цей час буде сидіти з їх дітьми.
Окрім того, місце проведення весілля – за 4 години їзди від їх будинку. Тож їм доведеться додатково витратити гроші на бензин та проживання. І це до тих 99 доларів, які вони змушені будуть заплатити за банкет!
Щоб погуляти на весіллі, гостям доведеться викласти кругленьку суму / Фото Pexels
Наречені все ще чекають на подарунки
Пізніше користувачка додала до свого допису, що молодята й не думають відмовлятись від традиційних презентів від гостей. Вони очікують, що усі запрошені подарують їм щось зі списку бажань або ж просто гроші, щоб: "Щоб ми могли відправитись у подорож під час медового місяця або купити будинок", – процитувала гостя.
Більшість коментаторів переконані, що майже 100 доларів за шведський стіл – це точно забагато.
- "Я зміг би лише вдушити "лол, ні" і викинути запрошення у смітник".
- "Я б навіть не дозволив чорнилу висохнути у відповіді: "На жаль, ми не можемо бути присутніми", перш ніж надіслати її поштою".
- "За 99 доларів я можу піти в ресторан, замовити пляшку вина і стейк"
- "Ми не можемо дозволити собі оплату банкету, але ми прийдемо і принесемо відро KFC, щоб не платити! На здоров'я!" – пропонує відповісти один із коментаторів.
У мережі радять відмовити нахабним нареченим / Фото Unsplash
Цікаво Чоловік намалював свою ідеальну жінку за рік до того, як зустрів її в реальності
Очевидно, молодята захотіли розкішне святкування, та просто не розрахували витрати. Користувачі закликають інших не соромитись скромних весіль. Вони пропонують усім, хто опинився у такій ситуації, інші виходи, аби не довелось соромитись із подібним проханням:
- "У вас може бути церемонія, тоді – весільний торт, пунш і кава, і нехай кожен смакує"
- "Є так багато способів нагодувати гостей, не витрачаючи багато грошей. Якщо ви не можете дозволити собі це, то не влаштовуйте весілля саме такого типу"
- "Я виріс на Середньому Заході США, я ніколи не був на весіллі з їжею. Прийоми відбувалися у церковному залі, складалися з весільного торта, горіхів, кави та пуншу. Більшість друзів, яких я знаю, також згадують про такі церемонії"
Усі коментатори зійшлися в одному: таким нахабним нареченим потрібно казати чітке "ні", адже вони просто захотіли добряче повеселитись за рахунок своїх гостей.