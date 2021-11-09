Одна из недовольных приглашенных на свадьбу поделилась с другими возмутительной историей на Reddit. Перед празднованием молодожены прислали ей приглашение с наглой просьбой – она такого еще не видела.

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Женщина рассказала, что молодожены – не просто дальние знакомые, а ее друзья. Но, несмотря на близкие отношения, она еще подумает, посетить ли их свадьбу, ведь в приглашении они написали следующее:

Мы не можем позволить себе еду, поэтому банкет будет стоить 99 долларов с человека,

– говорится в приглашении

Более того, молодожены ожидают, что на свадьбе будут только взрослые, а дети не будут мешать им веселиться, поэтому празднование будет в стиле "kid free". Поскольку их детей там никто не ждет, возмущенная гостья добавила, что им с мужем придется заплатить няне , которая в это время будет сидеть с детьми.

Кроме того, место проведения свадьбы – в 4 часах езды от их дома. Им придется дополнительно потратить деньги на бензин и проживание. И это к тем 99 долларам, которые они вынуждены будут заплатить за банкет!

Чтобы погулять на свадьбе, гостям придется выложить кругленькую сумму / Фото Pexels

Молодожены все еще ждут подарков

Позже пользователь добавила, что пара и не думают отказываться от традиционных презентов от гостей. Они ожидают, что все приглашенные подарят им что-то из списка желаний или просто деньги : "Чтобы мы могли отправиться в медовый месяц или купить дом", – процитировала гостя.

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Большинство комментаторов убеждены, что почти 100 долларов за шведский стол – это слишком много.

"Я смог бы только написать "лол, нет" и выбросить приглашение в помойку".

"Я бы даже не позволил чернила высохнуть в ответе: "К сожалению, мы не можем присутствовать", прежде чем отправить его по почте".

"За 99 долларов я могу пойти в ресторан, заказать бутылку вина и стейк"

"Мы не можем позволить себе оплату банкета, но мы придем и принесем ведро KFC, чтобы не платить! На здоровье!" – предлагает ответить один из комментаторов.

В сети советуют отказать наглым женихам / Фото Unsplash

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Очевидно, молодожены захотели роскошное празднование и просто не рассчитали расходы. Пользователи призывают других не стыдиться скромных свадеб. Они предлагают всем, кто оказался в такой ситуации, другие выходы, чтобы не пришлось позориться с подобной просьбой:

"У вас может быть церемония, потом – свадебный торт, пунш и кофе, и пусть каждый наслаждается".

"Есть так много способов накормить гостей, не тратя много денег. Если вы не можете позволить себе это, то не устраивайте свадьбу именно такого типа".

"Я вырос на Среднем Западе США, я никогда не был на свадьбе с едой. Приемы проходили в церковном зале, состояли из свадебного торта, орехов, кофе и пунша. Большинство друзей, которых я знаю, также упоминают о таких церемониях".