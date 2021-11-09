Наречені змушують гостей платити за їжу на банкеті: сума багатьох обурює

Запрошуючи гостей на весілля, молодята вимагають від кожного по 99 доларів за банкет. Нахабне запрошення розсердило не лише гостей, а й користувачів у мережі.

Одна із незадоволених запрошених на весілля поділилась з іншими обурливою історією на Reddit. Перед святкуванням молодята надіслали їй запрошення із нахабним проханням – вона такого ще не бачила.

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Жінка розповіла, що молодята – не просто далекі знайомі, а її друзі. Та попри близькі стосунки, вона ще подумає, чи навідатись на їх весілля, адже на запрошенні вони написали таке:

Ми не можемо дозволити собі їжу, тому банкет буде коштувати 99 доларів з людини,

– йдеться у запрошенні

Мало того, наречені чекають, що на весіллі будуть лише дорослі, а діти не заважатимуть їм веселитись, тому святкування буде у стилі "kid free". Оскільки їх дітей там ніхто не чекає, то обурена гостя додала, що їм з чоловіком доведеться заплатити няні, яка в цей час буде сидіти з їх дітьми.

Окрім того, місце проведення весілля – за 4 години їзди від їх будинку. Тож їм доведеться додатково витратити гроші на бензин та проживання. І це до тих 99 доларів, які вони змушені будуть заплатити за банкет!

Щоб погуляти на весіллі, гостям доведеться викласти кругленьку суму / Фото Pexels

Наречені все ще чекають на подарунки

Пізніше користувачка додала до свого допису, що молодята й не думають відмовлятись від традиційних презентів від гостей. Вони очікують, що усі запрошені подарують їм щось зі списку бажань або ж просто гроші, щоб: "Щоб ми могли відправитись у подорож під час медового місяця або купити будинок", – процитувала гостя.

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Більшість коментаторів переконані, що майже 100 доларів за шведський стіл – це точно забагато.

"Я зміг би лише вдушити "лол, ні" і викинути запрошення у смітник".

"Я б навіть не дозволив чорнилу висохнути у відповіді: "На жаль, ми не можемо бути присутніми", перш ніж надіслати її поштою".

"За 99 доларів я можу піти в ресторан, замовити пляшку вина і стейк"

"Ми не можемо дозволити собі оплату банкету, але ми прийдемо і принесемо відро KFC, щоб не платити! На здоров'я!" – пропонує відповісти один із коментаторів.

У мережі радять відмовити нахабним нареченим / Фото Unsplash

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Очевидно, молодята захотіли розкішне святкування, та просто не розрахували витрати. Користувачі закликають інших не соромитись скромних весіль. Вони пропонують усім, хто опинився у такій ситуації, інші виходи, аби не довелось соромитись із подібним проханням:

"У вас може бути церемонія, тоді – весільний торт, пунш і кава, і нехай кожен смакує"

"Є так багато способів нагодувати гостей, не витрачаючи багато грошей. Якщо ви не можете дозволити собі це, то не влаштовуйте весілля саме такого типу"

"Я виріс на Середньому Заході США, я ніколи не був на весіллі з їжею. Прийоми відбувалися у церковному залі, складалися з весільного торта, горіхів, кави та пуншу. Більшість друзів, яких я знаю, також згадують про такі церемонії"

Усі коментатори зійшлися в одному: таким нахабним нареченим потрібно казати чітке "ні", адже вони просто захотіли добряче повеселитись за рахунок своїх гостей.