Бажання приготувати щось смачненьке часом може призвести до розчарування та зіпсованої кухні. Life24 підготували добірку невдалих кулінарних експериментів, які створили на кухні справжній апокаліпсис.

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10 невдалих спроб приготувати їжу

Очевидно, ця духовка навідріз відмовилась готувати вечерю. Вийшло дуже кумедно.


Духовка не захотіла це готувати / Фото 4tololo

У когось "чорна п'ятниця" виглядала так: тепер це солене печиво більше схоже на "шоколадне".


Справжня "чорна п'ятниця" / Фото 4tololo

Домашні улюбленці можуть стати справжніми "помічниками" на кухні. Головне – частіше залишати їх наодинці з їжею.


Домашні улюбленці справжні помічники / Фото 4tololo

А ця жінка точно перебільшила із порошком для випічки: її кекс гарно "підріс".


Жінка перебільшила із порошком для випічки / Фото 4tololo

Головне – це вміти зустрічати всі кулінарні невдачі з такою ж усмішкою, як ця жінка. Вона явно не переймається втратою.


Головне – завжди залишатись на позитиві / Фото 4tololo

Очевидно, святкування доведеться скасувати, адже страви вже не придатні для вживання.


Святкування скасовується / Фото 4tololo

А ці "кухарі" зовсім не тямлять, який посуд можна відправляти у духовку.


Кухарі підібрали "правильний" посуд / Фото 4tololo

Як вам така курочка? Виглядає дуже "апетитно".


Смачна вечеря готова / Фото 4tololo

До теми 10 дивних речей, які люди зробили власноруч: кумедні фото

Чоловік оригінально розігрів лазанью: поплавився не лише сир.


Ну тепер точно тепла / Фото 4tololo

Сподіваємось, чоловік встиг скористатись правилом про 5 секунд.


Оригінальний спосіб приготування курки / Фото 4tololo